Overdozë me medikamente të shëndetit mendor, koma për shkak të përzierjes së opiateve, lëndëve narkotike dhe alkoolit, janë këto intoksikacionet më të shpeshta që po trajtohen në klinikën e tokskologjisë në QSUT gjatë këtyre ditëve. Toksikologia dhe adiktologia Matilda Kambo thotë për RTSH se rastet i përkasin moshave të reja dhe vijnë si pasojë me situatave të rënduara emocionale.

“Janë pacientë me probleme të shëndetit mendor, të cilët marrin terapi mbajtëse dhe bëjnë overdozë me medikamentet që ata përdorin. Pra ka një terapi mbajtëse me “depakinë” dhe për shkak të ndryshimit të humorit bëjnë tentativë vetëvrasje me medikamente. Kemi patur edhe raste me intoksikacion për shkak të overdozave me metadon, pra pacientët të cilët marrin metadon për shkak të gjendjes emocionale që kanë patur, kanë tejkaluar dozën, të cilën e kanë të kombinuar ose me alkool ose me benzodiazepinë dhe kanë kaluar në koma. Më pas e kalojnë situatën kritike në reanimacion dhe kanë zbritur në pavion”, u shpreh mjekja.

Tentativat e vet vrasjes prekin edhe vajza shumë të reja në moshë, mbi 17 vjeç për shkak të një depresioni të patrajtuar.

“Tentativa vetëvrasje që mund t’i bëjnë me medikamente, me lëndë korozive siç janë detergjentet, me antiflamator etj. Këtu kemi vajza të moshave shumë të reja , 17 vjeçe e lart”, tha ajo.

Të gjitha rastet fatmirësisht i janë përgjigjur pozitivisht trajtimit në klinikë, por sfidat e tyre jashtë spitalit me shëndetin mendor vijojnë dhe situatat mund të përsëriten.