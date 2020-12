Nga sot, Italia është përsëri në zonën e kuqe, për 6 ditët e fundit të bllokimit, deri më 4 janar.

Siç ndodhi për Krishtlindje, Viti i Ri do të jetë gjithashtu nën mbikëqyrje të veçantë nga policia e angazhuar në kontrolle jo vetëm në rrugë dhe autostrada, por edhe në internet për të kapur përpjekjet për të organizuar takime klandestine.

Qëllimi është që të shmangen tubimet e rrezikshme, veçanërisht në prag të Vitit të Ri kur ora e ndalimit, e cila zakonisht mbaron në orën 05:00, do të zgjatet deri në 07:00 të 1 janarit.

Kufizimet do të jenë ato që janë përgatitur tashmë në javën e Krishtlindjes, nga 24 në 27 dhjetor, me ndalimin e udhëtimit përveç për të vizituar miqtë ose të afërmit, në një maksimum prej dy personash (dhe çdo fëmijë nën 14 vjeç ose personave me aftësi të kufizuara) dhe një vetëm një herë në ditë.

Gjithmonë duke i kushtuar vëmendje ndalimit absolut të lëvizjes gjatë orëve të ndalimit, domethënë, duke filluar nga ora 22:00, nëse jo për punë të provuar, shëndet ose nevoja urgjente.

Shkelësit rrezikojnë gjobat që mund të shkojnë nga 400 deri në 1 000 euro.

Një maksimum prej dy personave jobashkëjetues mund të akomodohen në shtëpi, duke përjashtuar gjithmonë fëmijët nën 14 vjeç.

Për këtë arsye, policia do të vendosë kontrolle më të rrepta, veçanërisht në makinat me më shumë se dy pasagjerë./a.p