Nga ARTUR AJAZI
Edi Rama ka vendosur qysh në 2013, që shtetin do ta bënte me ligje, me profesionistë, me intelektualë, me artistë, me ekonomistë, me elitën e Shqipërisë. Kushdo që e dëgjoi për herën e parë, “shqeu” sytë, dhe tha se “kot e ka, asgjë nuk bën, e ka të vështirë”. Kishin harruar se, Edi bëri Tiranën, e ç’moçalizoi, e ç’krimbi nga pocaqia, e ndertoi, e pastroi, e zhvilloi, aq sa të huajt nuk u besonin syve. Ndaj dhe ishte i vendosur ta bënte edhe Shqipërinë. Kushdo që ka një ide, dhe tenton ta bëjë rezlitet, ka hedhur hapin e parë drejt progeresit- ka thënë Devit Northmund. Dhe Rama e kishte idenë, e hodhi edhe “hapin e parë” duke e nisur me Tiranën, dhe pastaj me gjithë Shqipërinë. Kushdo e kujton se si, pas 60 ditësh nga ardhja në pushtet në 2013, Berisha nisi ta “godiste”, duke shpifur dhe duke paralajmëruar se “opozita do të ishte e pakursyer në betejën me Edi Ramën”. Dhe ashtu ndodhi. Por ç’ngjau ? Hiç asgjë. Në gjithë betejat e tij donkishoteske, opozita dhe kreu i saj Berisha, vetëm sa dëmtuan partinë e tyre. Vetëm sa shkatërruan, ç’organizuan dhe firuan partinë nga ata pak intelektualë, të cilët mendonin se “Berisha do të ndryshonte një ditë”. Shteti i Berishës, ishte ngritur mbi “kërrcunj”, mbi militantizmin e atyre që u bënë drejtorë dhe ministra me diploma “Kristali”, dhe qeverisja e tij dihet se si ishte, dhe si përfundoi. Kurse Edi Rama, theu çdo mendim, iluzion dhe shpresë të atyre që menduan dhe besuan se “me ardhjen në pushtet do të bënte siç bëri Saliu”. Kishin gabuar. Kishin harruar se, të qeverisje me Edi Ramën, duhej të ishte 24 orë në punë, në shërbim të postit dhe qytetareve. Kishin harruar se, të ishe në ekipin e Edi Ramës, nuk kishe shansin të vidhje, dhe pastaj të merrje mbrojtje nga partia. Kishin harruar se, Edi Rama nuk erdhi në pushtet për “inatin” e Saliut, por për të nisur një rrugëtim të gjatë historik. Duheshin ndryshuar nga themeli të gjitha, duke nisur nga mentaliteti, institucionet, stili dhe përvoja e drejtimit të tyre. Duheshin njerëzit e duhur, që nuk mungonin. Rruga e qeverisjes mbetet e vështirë gjithsesi, ndaj dhe nuk munguan as “dritëshkurtërit” që menduan se “u bë deti kos”. Ata sot janë prapa hekurave, dhe nuk kanë shansin të rikthehen atje ku ishin, qoftë edhe tek Partia Socialiste. Kush ka punë me ligjin, nuk ka punë me PS. Kaq e thjeshtë është. Ndaj dhe Edi Rama fitoi, dhe do të fitojë edhe mandate të tjera qeverisëse. Shteti nuk ndertohet me gjumashë, me mediokër, analfabetë dhe militantë të babëzitur. Shteti nuk ndertohet as me “kërrcunj”, pasi do “lëndë të zgjedhur”. Dhe kjo nuk i ka munguar kurrë Partisë Socialiste, ndaj dhe ka shansin sot të jetë, udhërrëfyesja e Shqipërisë në “km” e fundit drejt integrimit të plotë në Bashkimin Europian.
Leave a Reply