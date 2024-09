Asambleja e Partisë Socialiste përçoi një model demokracie për Shqipërinë. Kështu u shpreh analisti Frrok Çupi, i ftuar në ‘Ora e Fundit” në ABC News.

Ai theksoi se në këto tre dekada, ka qenë aty, për të shëruar plagët e Shqipërisë, të cilat ia ka shkaktuar vendit keqqeverisja e Partia Demokratike.

“Asambleja kishte një nivel shumë modelar për demokracinë. PS në këto tre dekada, ka pasur kualitetin që sapo ka renduar dhe ka djegur partia tjetër, PD, ka ardhur për të kuruar dhe për të shëruar plagë. Nuk kishte shtet, por shteti ishte bashkuar me të keqen dhe me vrasjen. PD edhe pse ka dalë nga qeverisja, edhe pse populli nuk e voton kurrë më, sot e kësaj dite”, tha ai.

Ai komentoi edhe skuadrën e drejtuesve politikë të PS në Tiranë. Analisti theksoi se shtimi i dy emrave të tjerë, konkretisht Elisa Spiropalit dhe Ogerta Manastirliut, krahas Veliajt, nuk do të thotë që kemi të bëjmë me një mosvlerësim të punës dhe përpjekjeve të kryebashkiakut të Tiranës , por sipas Çupit kjo qasje tregon se kryeministri ka shtuar vëmendje në qark, pasi Tirana përbën 1/3 e popullsisë.

“Veliaj është vlerësuar akoma më shumë nga kryeministri. Kryeministri i ka kushtuar vëmendja një zone elektorale. Që ka mbi 30 deputetë dhe doemos ngarkesa nuk mund të mbetet tek një person i vetëm. Nuk ka asgjë të përbashkët dhe as se ka pasur në mendje Edi Rama se kush ndodhet në Fier. Fieri në mënyrën më normale dhe më të vlefshme, Fieri është një qytet m shumë e rëndësishme dhe është zona e tretë dhe është një zonë socialistësh”, tha ai.

Ai komentoi situatën në PD dhe faktin që SPAK pritet të mërkurën t’i komunikojë zyrtarisht akuzën për korrupsion ish-kryeministrit Sali Berisha.

Sipas tij, nuk përjashtohet fakti që SPAK t’i shtojë akuza të tjera Berishës, për shkak të sjelljes pasi nuk e ka respektuar masës së sigurisë “arrest shtëpie”

“Berisha nuk ka mendje as te lista e hapura as lista te mbyllura. Ai nuk e ka fare mendjen tek zgjedhjet. Ai Berisha luan me të vetët në mënyrë hipokritët, të vetët luajnë në mënyrë hipokrite me Sali Berishën. Berishës mund ti shtohen akuza të tjera nga SPAK. Ajo familje është në prag të burgut”, tha ai.