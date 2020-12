Nga ARTUR AJAZI

E ndërsa fushata afrohet, ndoshta nuk jam i vetmi që mendoj se në qëndrimin ndaj

vlerave të elitës intelektuale në Shqipëri, ka gjithnjë dy qëndrime të ndryshme nga

njëra-tjetra, dhe se politika, është treguar gjithnjë hipokrite ndaj saj. Kjo për faktin

sepse politika e vlerëson elitën intelektuale gjithnjë për ta përdorur, herë si servile,

herë si propotente, për të abuzuar me përdorimin e saj. Shpesh e ka përdorur si

fasadë, për ta shpërdoruar dhe jo respektuar dhe dëgjuar. Dihet se politika në

Shqipëri (veçanarisht një pjesë e kalbëzuar e saj) e ka fobi elitën intelektuale, sepse

ndjehet larg saj në shumë aspekte. E ndërsa përdor dy standarde, ndryshe me ata

që i afrohen, dhe ndryshe me elitën e vërtetë dhe të respektuar konstatohet se

publiku ka nderim dhe respekt më të madh për atë pjesë të shoqërisë. Elita

intelektuale e një vendi nuk krijohen rastësisht, dhe në mënyrë të beftë, pasi ato

janë produkt organik i shumë proceseve reformuese. Pas ndryshimit të sistemit

politik në Shqipëri, elita inteklektuale e kohës, padyshim nxitoi të bëhet pjesë e

partive politike të sistemit pluralist. Dukej sikur ishte dashur përmbysja, që ata ti

bashkoheshin partive politike. E para do të ishte Partia Demokratike që kishte

shansin të mblidhte rreth saj, elitën intelektuale të kohës, të cilët vini nga fusha të

ndryshe të jetës, me kontribute dhe vlera të çmuara. Ishte kjo ndoshta arsyeja, që

populli me shumicë votoi në 22 Mars 1992 atë forcë politike, tek e cila shihte

ndryshimin, vlerësimin, hapësirën e duhur për liri, të drejta, zhvillim dhe demokraci.

Por kjo gjë nuk zgjati shumë. Dihet se Partia Demokratike, partia e studentëve dhe

dhjetoristëve, shumë shpejt u kthye në rrënojë politike, në pronë e një njeriu të

vetëm që nuk vinte nga “Hiçi” por vinte nga organizatat e partisë, dhe kjo kishte

rëndësi të madhe për mentalitetin e drejtimit dhe vlerësimit të elitës intelektuale

që besonte tek ajo forcë politike. Shumë shpejt këto ndryshime tek Partia

Demokratike, shkaktuan konfuzione, pështjellime dhe drama të mëdha shoqërore

në gjithë vendin. Gjithmonë në vendet ku elita intelektuale ka qenë aktive, dramat

shoqërore janë menaxhuar me pozitivitet dhe efektet e tyre negative janë

minimizuar. Në rast se ndryshimet e mëdha të pas ’90, u kontrolluan me pozitivitet,

kjo ishte pasojë e angazhimit të elitave intelektuale të kohës në proceset

reformuese.Por duket se kjo eksperiencë nuk vlejti për ata që morën pushtetin në

emër të “lirisë dhe demokracisë”.Partia Demokratike e drejtuar me dorë të

“hekurt” nga Sali Berisha, e shpërfytyroi atë forcë politike,pasi u larguan dhunshëm

dhjetoristët, intelektualët, partia u bunkerizua, fjala e lirë u shtyp. Edhe sot pas 30

vitesh, Partia Demokratike e Bashës, nuk ndryshon fare nga ajo e Berishës. Brënda

saj zor se gjen zërin ndryshe, zor se gjen lirinë e fjalës dhe mendimit kundër

kryetarit, zor se afrohet ndonjë intelektual që kërkon të bëhet pjesë e politikës së

djathtë. Kjo për faktin sepse Basha, një fanatik i bindur nën gjurmët e Berishës, nuk

u ka lënë shteg proceseve reformuese të Partisë Demokratike, duke e katandisur

atë forcë politike në pikën e hallit. Shterrimi intelektual i opozitës, ka vite që ka

nisur, ndërsa thellimi i saj në 8 vitet e fundit deri në ekstrem, është vepër e Lulzim

Bashës .