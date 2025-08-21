Logoja është e thjeshtë: sfond i zi dhe mbishkrimi i bardhë: “The White House”. Poshtë, përshkrimi: “Mirë se vini në Epokën e Artë të Amerikës”. Kjo është llogaria zyrtare e Shtëpisë së Bardhë në rrjetin social “Tik Tok”. Brenda një dite, ky profil ka mbledhur mbi 250 mijë ndjekës.
Kjo ndodh pavarësisht ligjit që hyri në fuqi në janar, i cili parashikon bllokimin total të rrjetit social kinez brenda kufijve amerikanë, përveçse nëse ai shitet te një kompani amerikane.
Megjithatë, administrata Trump ka lënë të kuptohet qartë se jo vetëm që e mbështet “TikTok”-un, por ka edhe gjithë synimin ta shfrytëzojë maksimalisht këtë mjet të fuqishëm komunikimi.
@whitehouseAmerica we are BACK! What’s up TikTok?
Presidenti e kuptoi vërtet ndikimin e tij gjatë fushatës së fundit elektorale.
“Ka një vend të ngrohtë në zemrën time, sepse fitova me 34 pikë përpara te të rinjtë. Ka nga ata që thonë se ‘TikTok’ ka ndikuar në këtë”, pati deklaruar ai menjëherë pas rizgjedhjes.
Ky rrjet që ka një “vend të ngrohtë” në zemrën e tij, siç u shpreh Trump, ka bërë që deri tani ndalimi i aplikacionit në SHBA të shtyhet tri herë. Rasti do të rishqyrtohet në mes të shtatorit. Ndërkohë, hapet një skenë e re për të komunikuar me të rinjtë: profili zyrtar i Shtëpisë së Bardhë në “TikTok”.
Videoja e parë u publikua më 20 gusht dhe tregon presidentin Donald Trump në një seri imazhesh mbresëlënëse, të shoqëruara nga një muzikë epike në stilin e filmave të Hollivudit, ndërsa në sfond dëgjohet zëri i tij që thotë: “Çdo ditë zgjohem i vendosur për ta përmirësuar jetën e të gjithë njerëzve të këtij kombi. Unë jam zëri juaj.”
Postimi 27 sekondësh u hap me fjalinë: “Amerikë, jemi rikthyer! Si jeni ‘TikTok’?”
dhe brenda 24 orësh grumbulloi gati dy milionë shikime.
Qëllimi pas hapjes së këtij profili shpjegohet nga zëdhënësja për shtyp Karoline Leavitt: “Administrata Trump është e angazhuar të komunikojë sukseset historike të presidentit Trump me popullin amerikan nëpërmjet sa më shumë platformave dhe audiencash.”
Dhe në këtë platformë, “TikTok”, janë të pranishëm 170 milionë amerikanë.
Leave a Reply