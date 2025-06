Presidenti Donald Trump ka deklaruar se do të marrë një vendim përfundimtar mbi mundësinë e një sulmi ushtarak amerikan ndaj Iranit brenda dy javëve të ardhshme. Ky njoftim u bë sot nga sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, gjatë një konference për shtyp.

Trump theksoi se dëshironte t’u jepte kohë përpjekjeve diplomatike përpara se të merrte një vendim përfundimtar për veprim ushtarak.

“Bazuar në faktin se ekziston një shans i konsiderueshëm për negociata që mund të zhvillohen ose jo me Iranin në të ardhmen e afërt, unë do të marr vendimin tim nëse do të shkoj apo jo brenda dy javëve të ardhshme,” thuhej në deklaratën e Presidentit, e cila u lexua nga Leavitt.

Ky zvarritje e vendimit tregon se Uashingtoni po vlerëson ende opsionet diplomatike, pavarësisht tensioneve të larta me Iranin. Mbetet për t’u parë nëse kjo periudhë dyjavore do të sjellë ndonjë përparim në dialogun diplomatik mes palëve.

Sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, tha gjithashtu se një marrëveshje me Iranin duhet të përfshijë “mos pasurimin e uraniumit”.

Ajo përsëriti qëndrimin e Presidentit Donald Trump se Iranit nuk mund t’i lejohet të ketë një armë bërthamore.