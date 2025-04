Shtetet e Bashkuara kanë rritur ndjeshëm tarifat për mallrat që vijnë nga Kina, duke i vendosur ato në një nivel të pashembullt prej të paktën 145%, konfirmoi Shtëpia e Bardhë në një deklaratë zyrtare. Kjo lëvizje vjen si pjesë e një politike më të ashpër tregtare të Presidentit Donald Trump, i cili po kërkon të vendosë masa reciproke ndaj asaj që e cilëson si praktikë të padrejtë ekonomike nga ana e Kinës.

Tarifa e re përfshin një shtesë prej 125%, e cila është vendosur mbi një tarifë ekzistuese prej 20%, e aplikuar më parë. Fillimisht kishte pasur paqartësi nëse kjo tarifë e re ishte shtesë apo e përfshirë në total, por Shtëpia e Bardhë sqaroi se ajo është shtesë mbi tarifën ekzistuese, duke e çuar barrën doganore totale në minimum 145% për mallrat kineze.

Presidenti Trump ka justifikuar vendimin e tij duke e lidhur drejtpërdrejt me çështje të brendshme amerikane, përfshirë imigracionin e paligjshëm dhe rrjedhën e fentanilit – një drogë jashtëzakonisht e rrezikshme – për të cilën ai ka akuzuar Kinën se ndihmon në mënyrë të tërthortë përmes mungesës së kontrollit.

Përveç tarifave mbi mallrat e përgjithshme, është vendosur një masë tjetër goditëse ndaj tregtisë: mallrat me vlerë më pak se 800 dollarë, që më parë kishin përfitime të veçanta doganore, tani do të përballen me një tarifë të re prej 120%, duke filluar nga 2 maji. Ky ndryshim prek miliona dërgesa të vogla që hyjnë çdo ditë në SHBA përmes blerjeve online nga platformat kineze.

Këto masa përfaqësojnë një përshkallëzim të dukshëm të tensioneve tregtare mes dy ekonomive më të mëdha të botës. Ekspertët e tregtisë ndërkombëtare paralajmërojnë se një vendim i tillë mund të provokojë një reagim reciprok nga Kina, me pasoja për zinxhirët globalë të furnizimit dhe çmimet e konsumatorëve amerikanë.

Ndërkohë, kjo lëvizje shihet edhe si një përpjekje e Trump për të forcuar qëndrimin e tij politik në prag të zgjedhjeve presidenciale të 2024-ës, duke u paraqitur si mbrojtës i industrisë amerikane dhe kundërshtar i fortë i Kinës.