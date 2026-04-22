Sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt ka mohuar pretendimet se SHBA-ja i ka dhënë Iranit një afat prej 3 deri në 5 ditë për t’u përgjigjur ndaj propozimit të fundit për një armëpushim të përhershëm.
“Presidenti nuk ka caktuar një afat për të marrë një propozim iranian, ndryshe nga disa raportime që kemi parë sot”, tha Leavitt para gazetarëve jashtë Shtëpisë së Bardhë më 22 prill 2026.
Ajo shtoi se gjatë zgjatjes së armëpushimit me Iranin të martën, Presidenti Donald Trump i dha “pak fleksibilitet” një regjimi që po vuan nga “shumë ndarje të brendshme” si pasojë e luftës SHBA-Izrael.
“Kjo është një betejë midis pragmatistëve dhe linjës së fortë në Iran tani, dhe presidenti dëshiron një përgjigje të unifikuar”, tha Leavitt.
Ndërkohë, “Operation Economic Fury” do të vazhdojë, tha ajo – term i ri për masat e sanksioneve dhe bllokadës që Uashingtoni ka vendosur ndaj Iranit.
Sipas Leavitt, bllokada e porteve iraniane po i kushton Teheranit 500 milionë dollarë në ditë, ndërsa Ishulli Kharg është “plotësisht i mbushur” me naftë, pasi vendi nuk mund të lëvizë karburant brenda ose jashtë.
Por bllokada ka bërë që Irani të vonojë dorëzimin e përgjigjes në bisedimet e ngecura bërthamore, si dhe të ribllokojë Ngushticën e Hormuzit, mbyllja e së cilës ka prekur të gjithë ekonominë globale.
