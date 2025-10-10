Shtëpia e Bardhë ka akuzuar Komitetin Nobel se ka vënë “politikën mbi paqen”, pasi çmimi i sivjetshëm Nobel për Paqe iu dha aktivistes nga Venezuela, María Corina Machado, në vend të presidentit amerikan Donald Trump.
Të premten, 10 tetor, Komiteti Nobel njoftoi se Machado do të nderohej me këtë çmim prestigjioz për “punën e saj të palodhur në mbrojtje të të drejtave demokratike të popullit venezuelian”.
Presidenti Trump ka shprehur shpesh dëshirën për të fituar këtë çmim, duke marrë merita për përfundimin e disa konflikteve globale. Ai e ka përmendur shpesh këtë aspiratë, përfshirë gjatë fjalimit të tij në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në shtator.
Pas shpalljes së fitueses, drejtori i komunikimit në Shtëpinë e Bardhë, Steven Cheung, deklaroi: Komiteti Nobel dëshmoi se i jep përparësi politikës para paqes. Presidenti Trump do të vazhdojë të arrijë marrëveshje paqeje, të ndalë luftëra dhe të shpëtojë jetë.
Në një postim në platformën X, Cheung shtoi: Ai ka zemrën e një humanisti dhe nuk do të ketë kurrë dikë si ai që mund të lëvizë male me forcën e vullnetit të tij.
Trump ka luajtur një rol të rëndësishëm në nxitjen e një marrëveshjeje për armëpushim shumëfazësh në Rripin e Gazës, e cila u shpall vetëm dy ditë para se të bëhej publike fituesja e Çmimit Nobel për Paqe.
Gjithashtu, Trump ka deklaruar se gjatë mandatit të tij ka ndërprerë disa konflikte të rëndësishme globale, si dhe gjatë periudhës së tij të mëparshme si president.
Pas njoftimit për marrëveshjen e armëpushimit në Gaza, Trump deklaroi: “Të bekuar janë paqebërësit”, ndërsa Shtëpia e Bardhë e cilësoi atë si “presidentin e paqes”.
Mbështetësit e tij, përfshirë edhe disa liderë të huaj, si kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, kanë argumentuar se Trump e meritonte çmimin Nobel për Paqe. Megjithatë, Trump nuk kishte gjasa të përfshihej në listën e sivjetshme të kandidatëve. Sipas faqes zyrtare të çmimeve Nobel, afati për dorëzimin e nominimeve përfundon më 31 janar të çdo viti, vetëm pak ditë pasi Trump rifilloi detyrën presidenciale.
Komiteti Nobel shqyrton nominimet nga muaji shkurt deri në shtator, kur përzgjidhet fituesi. Nuk është e qartë se cili do të ishte arritja konkrete që do ta kualifikonte Trump për këtë vit.
Lufta e Rusisë në Ukrainë vazhdon pavarësisht thirrjeve të Trump drejtuar presidentëve Volodymyr Zelensky dhe Vladimir Putin për t’i dhënë fund. Ndërkohë, marrëveshja për armëpushim mes Izraelit dhe Hamasit ndodhet ende në fazat fillestare.
Në mandatin e tij të dytë, Trump ka ndjekur një politikë të ashtuquajtur “Amerika e para”, duke ndryshuar ndjeshëm rolin e SHBA-ve në arenën ndërkombëtare dhe ekonominë globale. Pak javë pas marrjes së detyrës, ish-këshilltari i tij Elon Musk mbikëqyri mbylljen e Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID), e cila ofronte ndihmë humanitare në mbarë botën.
Sipas faqes zyrtare të Komitetit Nobel, çmimi për Paqe u jepet figurave që kontribuojnë në “çarmatimin, negociatat për paqe, mbrojtjen e demokracisë dhe të drejtave të njeriut, si dhe përpjekjet për një botë më të organizuar dhe më paqësore”.
Ndërkohë, politikat e Trump për deportime masive kanë nxitur protesta në SHBA dhe janë kritikuar nga organizatat për të drejtat e emigrantëve. Po ashtu, përpjekja e tij për të përdorur Gardën Kombëtare për të patrulluar në qytetet amerikane ka ngjallur reagime nga Partia Demokratike dhe është dënuar nga disa gjykatës federalë si shkelje e kufijve të përdorimit të ushtrisë në territorin amerikan.
Deri më tani, katër presidentë amerikanë kanë fituar Çmimin Nobel për Paqe: Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter dhe Barack Obama ky i fundit, i vetmi që e mori çmimin ndërsa ishte ende në detyrë.
