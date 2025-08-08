Sipas një zyrtari të lartë të Shtëpisë së Bardhë, një takim i nivelit të lartë midis Donald Trump dhe Vladimir Putin është planifikuar për në fund të javës së ardhshme.
Vendndodhja është ende në diskutim, sipas zyrtarit, por vendet për të cilat ka diskutime për mbajtjen e takimit janë Emiratet e Bashkuara Arabe, Hungaria, Zvicra dhe Italia, shkruan Sky News.
Detajet e mëtejshme ose logjistika janë ende të paqarta dhe shumë fluide, thanë ata.
Data e saktë nuk është ende e qartë dhe ata nuk e dinë nëse Volodymyr Zelenskyy do të jetë i përfshirë.
Zyrtari tha se rusët kanë paraqitur një listë kërkesash për një armëpushim të mundshëm dhe Uashingtoni tani po përpiqet të marrë mbështetjen e ukrainasve dhe aleatëve evropianë.
Nga ana e tyre, ukrainasit kanë thënë prej kohësh se nuk do të lëshojnë asnjë territor që Rusia e ka aneksuar në mënyrë të paligjshme.
Leave a Reply