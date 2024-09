Java 23 – 29 shtator 2024 sjell përmbysje dramatike, por tri shenja do të kenë fat. Tremujori i fundit i Hënës në Gaforre do të ndihmojë në uljen e lidhjeve të rënda emocionale me një person ose planeve që mund të kenë shkuar keq. Duke lëshuar atë që ju ka rënduar ose ka dështuar, do të krijoni më shumë hapësirë ​​që të pamundurat të shfaqen në jetën tuaj.

Ndërsa Mërkuri lëviz në Peshore, hapësira është pikërisht ajo që do t’ju lejojë të shfrytëzoni mundësi të reja. Kjo ju ndihmon të kuptoni se çelësi i fatit dhe bollëkut nuk ka të bëjë vetëm me punën tuaj dhe lidhjet e dobishme që krijoni me të tjerët.

Deri në fund të javës, ndërsa Marsi në Binjakët përafrohet me Saturnin retrogradë te Peshqit, do të jeni gati të ndërmerrni veprime dhe t’i besoni universit.

Akrepi

Për të perceptuar me saktësi mundësitë që hapen para jush, duhet të hiqni dorë nga planet që janë ngecur si në praktikë ashtu edhe në mendjen tuaj. Nuk ka asgjë të keqe të ndihesh i dëshpëruar, për sa kohë që nuk e lë atë të marrë më të mirën nga ty. Lëreni pas atë që nuk keni arritur dhe merrni forcë për të ecur përpara.

Kjo është një kohë e jashtëzakonshme për të praktikuar pohimet ose ditarin rreth jetës duke marrë një rrugë të ndryshme nga ajo që keni shpresuar.

Kudo që t’ju çojë ky publikim, lini mendimet madhështore, historitë e asaj që është menduar për ju ose mendimin se sa e vështirë duket e gjitha. Ju do të përjetoni përgjithmonë atë që besoni, kështu që kjo është koha për të riformuluar perceptimet tuaja, për t’u përqëndruar në pranimin.

Mos kini frikë t’i flisni me zë të lartë universit për ëndrrat tuaja ose kërkoni që të udhëhiqeni në fatin tuaj. Është koha t’i dorëzohemi universit.

Gaforrja

Është koha për të ndërmarrë veprime dhe për të ndjekur ëndrrat tuaja. Pavarësisht se duket se ka pengesa, duhet të ngulmoni. Nuk është koha për të shtyrë veprimet për një ditë tjetër ose të përpiqeni të injoroni se ku po ju çon intuita juaj.

Në vend të kësaj, është koha të njihni një pjesë të re tuajën: atë që është e guximshme, e guximshme dhe e vendosur për të jetuar jetën që ju duhet të jetoni. Të dielën, më 29 shtator, Marsi në Binjakët do të rreshtohet me Saturnin retrogradë te Peshqit, duke krijuar një ekuilibër midis planifikimit të menduar dhe veprimit të frymëzuar. Me Saturnin në retrogradë, tani mund të tregoni më shumë kuptim për vendimet e së kaluarës dhe për shkak të kësaj të fitoni qartësi më të madhe për drejtimin që duhet të lëvizni.

Marsi te Binjakët do t’ju japë forcën e nevojshme, pasi do të ndjeni nevojën, në nivel shpirti, të filloni të dëgjoni më thellë veten dhe të merrni kohë për veten tuaj. Lërini ekzagjerimet dhe pyetjet në atë që bëni.

Kjo është koha për t’i besuar vetes sa duhet për të filluar. Një jetë krejtësisht e ndryshme nuk do të vijë brenda natës. Kjo energji e re ka të bëjë me lënien pas sigurisë dhe komoditetit të jetës që mendonit se do të jetonit, në mënyrë që më në fund të mund të përjetoni atë që ishte menduar për ju në radhë të parë.

Ujori

Ju duhet t’i lejoni vetes të besoni në rezultatin më të mirë të mundshëm. Kjo do të thotë që kur marrëveshjet e reja ose mundësitë e udhëtimit fillojnë të hyjnë në jetën tuaj, ju mund të përfitoni prej tyre, duke e ditur se meritoni më të mirën.

Pavarësisht se çfarë ka ndodhur në të kaluarën tuaj, është normale të keni frikë ose lëndime. Kjo nuk përcakton dhe nuk do të përcaktojë kurrë se çfarë mund të krijoni në këtë jetë.

Sapo Mërkuri të hyjë në Peshore të enjten, më 26 shtator, do të ndërgjegjësoheni për ofertat dhe mundësitë e reja që do të merrni. Të gjitha këto do të përqendrohen rreth fillimeve të reja në karrierën tuaj, udhëtimit të bollëkut, edukimit dhe spiritualitetit. Energjia e Peshores gjithashtu shpesh përfaqëson udhëtimin për ju, që do të thotë se nëse është punë apo thjesht ndjekja e një ëndrre, aftësia juaj për të thyer rutinën tuaj dhe për të marrë një shans bëhet jetike për të manifestuar atë që dëshironi.

Mërkuri në Peshore do të kërkojë gjithashtu punë ekipore, rrjetëzim dhe bashkëpunim. Aq sa mund të ndiheni shpesh më të sigurt vetë, lejoni vetes të punoni me të tjerët, kërkoni ndihmë dhe mos e nënvlerësoni kurrë rëndësinë e marrëdhënies së duhur.