Nga Alfred Peza

“Bëni si them unë, por mos bëni si bëj unë”,- është një shprehje mjaft e njohur në Shqipëri, e cila dikur i atriubuohej “priftit të fshatit”, por tani po aplikohet nga liderët politikë në vend. Më tipiku prej tyre, është Lulzim Basha. Për shkak të pozicionit që ka, kjo filozofi e tij po gjen aplikim në praktikën e sjelljes opozitare në raport me mazhorancën qeverisëse, partnerët ndërkombëtarë dhe rregullat e lojës demokratike.

1.- Lulzim Basha dhe PD në 10 marsin e këtij viti, i kërkuan KQZ që të mos e regjistronin Tom Doshin në listat e kandidatëve për deputetë në zgjedhjet e 25 prillit, sepse sipas tyre personat e shpallur “non grata” nga SHBA, nuk kanë vend në Parlament. Pak ditë më parë, Sali Berisha dhe familja e tij, u futën në listën e zezë të Departamentit Amerikan të Shtetit. Por deri më tani as PD e as Lulzim Basha, nuk janë deklaruar qartë e prerë se këtë standard do ta aplikojnë, edhe për ish Kryetarin e partisë së tyre.

2.- Në 2016 kur sapo ishte katapultuar në krye të PD, pas një maskarade që eleminoi Sokol Olldashin, Lulzim Basha bëri një deklaratë publike për zgjedhjet në PS. Ai akuzoi Edi Ramën se po bllokonte zgjedhjet brenda partisë së tij, një qëndrim që u kundërshtua publikisht edhe nga figura të rëndësishme brenda demokratëve. “Nuk e di ku e gjen kurajën Lulzim Basha për të bërë akuza të tilla. Ai është i fundit që duhet të flasë për demokraci dhe zgjedhje të lira e të barabarta”,- tha një deputete aktuale e PD.

3.- Lulzim Basha edhe në fushatën elektorale për zgjedhjet parlamentare të vitit 2017, edhe në fushatën e këtij viti për zgjedhjet e 25 prillit, i kërkoi Edi Ramës që të pranonte ftesën e tij për një debat televiziv. Por kur vjen puna për ta pranuar vetë një ftesë të tillë, të bërë nga kandidatët për Kryetar të PD në garën që pritet të zhvillohet më 13 qershor, Lulzim Basha hesht. Jo vetëm që nuk e ka pranuar ftesën, por as pritet që ta bëjë, po të kemi parasysh sjelljen e tij gjatë farsave të shkuara brenda partisë.

4.- Një nga kritikat që Lulzim Basha i ka bërë Edi Ramës, ka qenë ajo që lidhet me standardet zgjedhore, duke e akuzuar për mungesën e konkurencës së lirë. Në pikën 3 të nenit 10 të statutit të PD thuhet se “sistemi zgjedhor brenda partisë, garanton parimin e konkurrimit të lirë dhe shanseve të barabarta midis kandidatëve. Atyre u garantohet e drejta e barabartë në procesin zgjedhor dhe kontrollin mbi mënyrën e realizimit të tij”. Sfidantët e akuzojnë Bashën, se nuk kanë akses në proces e ai është jo transparent.

5.- Në statutin e PD thuhet gjithashtu se kjo parti synon “të garantojë sigurinë kombëtare dhe të kontribuojë si vend anëtar i NATO-s dhe në bashkëpunim me institucionet europiane, Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të siguruar…” A i shërben përmbushjes së këtij qëllimi, bojkotimi që Lulzim Basha i bëri ftesës së SHBA, për të marë pjesë në ceremoninë e stërvitjes ushatarake “Defender 21” në Tiranë? Po nëse këtë akt do ta ndërmerte Edi Rama, çfarë do ishin duke thënë tani, opozitarët tanë?!

6.- Lulzim Basha i ka kërkuar Edi Ramës që në zgjedhjet e 2017, por edhe pas djegies së mandateve të deputetëve të opozitës, largimin si Kryeministër si e vetmja garanci për zgjedhje të lira dhe të ndershme, pa ndërhyrjen e qeverisë dhe të administratës. Por Lulzim Basha kur vjen puna tek kërkesa e kandidatëve të tjerë në gararë, që ai të dorëhiqet si Kryetar i PD për të qenë i barabartë me ta, bën sikur nuk dëgjon. Dorëheqja e Kryeministrit është kërkesë politike. Ndërsa ajo e kreut partisë, e detyrueshme.

7.- Një nga pretendimet që ka Lulzim Basha dhe opozitarët e tjerë, në lidhje me humbjen në zgjedhjet e 25 prillit, PS dhe Kryeministri Edi Rama përdorën administratën shtetërore, fondet publike dhe të dhënat për votuesit që ishin në lista, për fitoren. Por kandidatët për Kryetarë të PD përballë tij, sot e akuzojnë atë, për të njëjtën gjë: Po përdor administratën e partisë, fondet e saj, strukturën drejtuese, listën e anëtarësisë, bazën e të dhënave, vulën e partisë, në funksion të fitores së tij në këtë garë!

Kaq mjafton për të kuptuar se ai që është i gatshëm dhe arrin ti bëjë vetë, të gjitha shkeljet e mundëshme vetëm e vetëm në funksion të fitores së tij në zgjedhjet brenda partisë, akuzon për to pa prova e fakte kundështarin. Pra, për të gjitha gjërat që Lulzim Basha është në gjendje ti bëjë vetë brenda Partisë Demokratike, akuzon Edi Ramën dhe mazhorancën se i bëjnë në Shqipëri.

Edhe hajde e mos thuaj pastaj se Lulzim Basha është etaloni i liderit që udhëheq sipas parimit: Bëni si them unë, por mos bëni si bëj unë!