Fati tragjik mund të ndjekë edhe nëse ke realizuar ëndrrën e dikurshme apo edhe aktuale, për shumë shqiptarë; “ëndrra Amerikë”.

Një 23 vjeçare, Elena Alinj, nga Shqipëria ka humbur jetën tragjikisht në Amerikë, nga dhuna barbare e bashkëshortit të saj.

Mësohet se ajo është rrahur barbarisht nga burri i saj dhe ky i fundit nuk ka lajmëruar as ugjencën.

E reja, e cila ishte nënë e një vajze 11-muajshe, raportohet se humbi jetën brenda 24 orëve, pasi ishte shtruar në reaminacion, pasi ajo kishte fraktura të shumta në brinjë dhe shtyllë kurizore.

Lajmin e bëjnë me dije të afërmit e saj, duke krijuar një postim në “gofundme“, fondacion që mbledh të ardhura për njerëzit në nevoja të tilla, dhe ku kërkojnë ndihmë që trupi i saj të kthehet dhe të prehet në atdhe. Është prekëse, tepër e dhimshme, kur dëgjon një kërkesë dhe lutje të tillë.

Ndërkohë që partneri i Elenës është i arrestuar dhe pritet të dënohet, ne kërkojmë ndihmë nga ju për të dërguar trupin e saj në Shqipëri, ku ndodhen të gjithë të afërmit e saj dhe e ndjera të prehet në paqe.

Gjithashtu duhet të bëjmë të pamundurën që familja ( nëna dhe babai) e Elenës të fitojnë të drejtën për të rritur vajzën e vogël, e mbetur jetime”, – thuhet në njoftimin e të afërmve të nënës së re shqiptare, e cila nuk mundi dot të gëzojë as ëndrrën amerikë dhe as jetën e re, që sapo nisi, si nënë e një vajze që ende nuk ka mbushur vitin. Por si të mos mjaftonin,

Familjarët pasi kërkuan që trupi i 23-vjeçares të prehet në Shqipëri, thanë se ajo kurrë nuk ishte ankuar se e dhunonte bashkeshorti, me qëllim për ta ndihmuar që të parandalohej krimi i shëmtuar .

POSTIMI I PLOTE I TE AFERMEVE NE 'GOFUNDME'

