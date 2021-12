Shqiptarja e parlamentit kroat tregon angazhimin e saj për Kosovën

“Së pari kam filluar si një studente shqiptare që ka ardhur të studiojë në Kroaci. Dhe gjatë shoqërimin tim me studentët kroat kam parë që kanë shumë paragjykime për komunitetin shqiptar. Edhe me aktivitetet e mia kam parë që nëse nuk arrijmë të kemi ndikim politik në shoqërinë kroate nuk kemi arritur asgjë.

Ligji kushtetues i republikës së Kroacisë na mundëson që pakicat të kenë një deputet në parlamentin e Kroacisë. Në mandatin e parë kam fituar me shumë pak vota dhe arritëm që për herë të parë një shqiptare të përfaqësojë boshnjakët dhe 4 komunitetet e tjera që i përkasin atij grupi”, tregon Lekaj për A2 CNN.

Vetëdijesimi dhe faktorizimi i shqiptarëve në Kroaci, ka ndryshuar që prej mandatimit të Lekajt në Kuvend.

“Ka filluar të flitet më haptazi për kontributet e shqiptarëve. Gjithmonë e cekim që ne shqiptarët japim një kontribut të madh si në aspektin ekonomik, edhe në luftën atdhetare të Kroacisë kemi dhënë një kontribut. Nuk kemi patur shtëpi të kulturës në Kroaci dhe në çdo qark po blejmë shtëpi që të jenë pronë e shoqatave të shqiptarëve, që anëtarët e tyre të kenë mundësinë të angazhohen dhe të merren me kulturën e tyre”, thotë deputetja në Parlamentin kroat.

Lekaj ka ndikuar drejtpërdrejtë në angazhimin e Kroacisë për dy shtetet shqiptare, Shqipërinë dhe Kosovën, teksa për mikrofonin e A2 liston disa nga arritjet në fushën e infrastrukturës mes vendeve.

“Çka është misioni im në këtë moment është që të sensibilizoj qeverinë dhe të gjitha institucionet e tjera kroate që të jenë sa më afër Kosovës dhe çdo herë shkoj me atë arsyetim që Kosova është një shtet i ri që ka filluar tani të ecë dhe i duhet dikush që ta ndihmojë. Kam arritur me deputetë kroat, me ministrat t’i bëjmë një vizitë Kosovës dhe kjo vizitë të mos jetë vetëm kortezi. U arrit që të ketë një bashkëpunim ekonomik dhe së shpejti më 15 dhjetor do të hapet dhe linja ajrore mes Prishtinës dhe Zagrebit”, shton ajo.

Edhe pse rezidente në Kroaci, Lekaj viziton shpesh Tiranën, e Prishtinën ku nuk mungojnë diskutimet me zyrtarët vendas për çështjet e interesit dhe bashkëpunimin mes palëve. A2