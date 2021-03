Midis autorëve është edhe një grua nga Shqipëria, e cila akuzohet si autor morale e sulmit të përgjakshëm, i cili çoi punëtorin fatkeq në njësinë e kujdesit intensiv, me plagë të forta me thikë dhe rrahje.

Dy të tjerët, një grek dhe gjithashtu një shqiptar, u arrestuan për sulmin e përgjakshëm, por edhe për pjesëmarrjen në një organizatë tjetër kriminale, e cila kultivonte kanabis dhe trafikonte drogë në Atikë. Një person tjetër u arrestua gjithashtu në çështjen e dytë.

Komuniteti lokal në Elatia u tronditën nga sulmi vrasës ndaj të riut i cili punonte me shpërndarjen e picave me motor. Ndërsa çonte një porosi, ai u përball me pesë persona, të cilët u përpoqën ta bllokonin me një makinë.

Në fillim ai shpëtoi, por ata e ndoqën dhe e imobilizuan në fshat. Aty filloi dhuna barbare ndaj tij. Përveç goditjeve brutale në kokë dhe në të gjithë trupin, njëri prej tyre nxori një thikë, duke e goditur në vende të ndryshme.

Ata e lanë gjysmë të vdekur

I mbuluar me gjak, i riu u braktis në mes të rrugës dhe autorët u zhdukën. Banorët që kishin dëgjuar zhurmë dhe disa prej tyre panë skenën e tmerrshme të sulmit vrasës, por nuk guxuan të ndërhyjnë nga frika, njoftuan urgjencën dhe policinë. I riu fillimisht u mjekua në spitalin Livadia dhe më pas pasi u intubua për mjekim më të specializuar në spitalin “Evangelismos” në Athinë, ku u kurua në gjendje kritike. Që në momentin e parë dhe ndërsa informacioni i marrë nga Policia fliste për një djalë të mirë, i cili ndihmonte familjen me punën e tij të vështirë, kërkimi për të gjetur motivin e vrasjes i çoi ata disa ditë më herët. Gjithçka kishte nisur në një tavernë në zonë.

Keqkuptimi për qenin

Atje, djaloshi i ri, duke e konsideruar qenin e grupit të rrezikshëm, u përfshi në debate me ta ku pasoi një grindje e fortë. Sidoqoftë, gruaja nga Shqipëria nuk e la me aq ngjarjen, duke organizuar sulmin e egër.

Kështu, pesë persona mbërritën në zonë disa ditë më vonë dhe ngritën një pritë ndërsa kishin porositur ushqim me telefon. Policia e Lamia hetoi rastin që tronditi zonën dhe shtatë muaj më vonë zbuluan të dyshuarit.

Si u ngrit prita

Policia greke përshkruan pritën, e cila ishte vendosur kundër 25-vjeçarit. Bëhet fjalë për mbrëmjen e datës 13 gushtit 2020, ku autorët prisnin të riun me një makinë. Të pajisur me shkopinj dhe thika, ata e ndoqën duke i shkaktuar plagë të shumta.

Gjithashtu doli që ata që ishin të përfshirë janë anëtarë të një grupi kriminal, të përfshirë në kultivimin dhe trafikimin e drogës në zonat e Atikës dhe Fthiotidës. Gjatë operacionit policor, në të cilin, për shkak të rrezikut të autorëve, EKAM gjithashtu mori pjesë në kontrollet në tre shtëpi, u konfiskuan një laborator për prodhimin e drogës, rreth 3 kg drogë, 51 gram kokainë, karikator dhe 48 gëzhoja pushke dhe një shumë parash.