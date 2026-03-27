Një shqiptar 30-vjeçar është arrestuar përsëri nga karabinierët në Itali, pasi ka sfiduar drejtësinë.
Ai ishte në arrest shtëpiak me një byzylyk elektronik, por pavarësisht masave kufizuese, vazhdoi biznesin e tij rrugëve të Silea-s.
I riu sipas autoriteteve, njihet për precedentët penalë.
Karabinierët e stacionit lokal kryen kontrollin e zakonshëm dhe me të mbërritur gjetën një grua 44-vjeçare, banuese në zonën e Trevisos, në shtëpinë e tij gjatë aksionit të arrestimit të parë.
Në atë moment, gruaja u kontrollua gjithashtu, pasi mbante një sasi të madhe narkotikësh në çantën e saj: gati 60 gramë kokainë, 22 gramë hashash dhe 7.5 gramë heroinë.
Oficerët përcaktuan se droga sapo i ishte dhënë gruas nga i dënuari për krime të rënda.
Prandaj, shqiptari u arrestua dhe më pas u vu në arrest shtëpiak për të vuajtur dënimin e tij. Gruaja u la në paraburgim.
Por shqiptari nuk është mjaftuar me kaq, pasi ka thyer arrestin për t’iu rikthyer aktivitetit ilegal dy ditë më parë.
