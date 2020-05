Një i ri shqiptar u arrestua një ditë më parë në Itali.

Mediat vendase kanë shkruar se për të kapur 32-vjeçarin shqiptar, autoritetet kanë realizuar një ndjekje si nëpër filma.

I riu nuk ndaloi pas thirrjes së karabinierëve dhe shtoi shpejtësinë e makinës.

Policia e ndoqi, madje qëlloi edhe me armë në drejtim të automjetit duke çarë një nga gomat.

30 kilogramë kokainë u gjetën në makinën e 32-vjeçarit i cili u arrestua për rezistencë ndaj policisë dhe posedim të lëndëve narkotike.

“I riu, me kombësi shqiptare, po udhëtonte me një Passat. Pasi u ndalia, kur i kërkuan të hapte bagazhin, aktivizoi kontrollin automatik të rindezjes së makinës dhe u nis me shpejtësi të madhe.

Kështu filloi ndjekja gjatë së cilës i arratisuri tentoi disa herë të hidhej nga makina, por pa fat, pasi një polic qëlloi një gomë të makiëns dhe e bllokoi atë. Ai gjithashtu u përpoq të shpëtonte duke vrapuar në parkingun nëntokësor të një supermarketi, ku atu u arrestua përfundimisht”, shkruan Ansa.

