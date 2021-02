Një 33-vjeçar shqiptar ka rënë në prangat e policisë italiane, pasi akuzohet për trafikim të lëndëve narkotike.

Bëhet me dije se shqiptari, identiteti i të cilit nuk bëhet me dije, është kapur në Varese me 55 kg kokainë. Ajo që ka bërë policinë të dyshojë ka qenë se ai po lëvizte në një zonë që ishte në izolim.

Policia e ka ndjekur shqiptarin, ndërsa kur i kanë bërë shenjë për të ndaluar ai është munduar të arratiset.