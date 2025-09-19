Babai i Denis Ruçit, 22-vjeçarit që humbi jetën në aksidentin tragjik hekurudhor në Tempi të Greqisë, ka nisur që prej së hënës një grevë urie përpara parlamentit grek, në sheshin Syntagma, në Athinë.
Siç shkruajnë mediat vendase, ai kërkon leje për zhvarrosjen e trupit të të birit, kërkesë kjo që është refuzuar nga Gjykata e Apelit në Larisa. Ky vendim e ka shtyrë atë të protestojë në mënyrë ekstreme përballë institucionit më të lartë ligjvënës të Greqisë.
Ruçi ka nisur grevën në zonën ku ndodhet memoriali i përkohshëm i viktimave të tragjedisë së Tempit, përballë Monumentit të Ushtarit të Panjohur, aty ku është i shënuar edhe emri i të birit. Ai mban me vete një pankartë dhe një banderolë, përmes të cilave kërkon drejtësi dhe të drejtën për rivarrosjen e djalit.
Tragjedia e Tempit ndodhi më datë 28 shkurt 2023, rreth orës 23:21 me orën lokale. Përplasja “kokë më kokë” midis një treni pasagjerësh që vinte nga Athina për në Selanik dhe një treni mallrash që udhëtonte nga veriu drejt Larisës, i mori jetën 57 personave.
Në trenin e udhëtarëve ishin në total 350 individë, ku shumë u plagosën. Familjarët e viktimave kanë kërkuar drejtësi mbi ngjarjen. Që prej kohës kur ka ndodhur aksidenti, protesta të shumta janë zhvilluar në mbarë Greqinë.
