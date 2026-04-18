Një pensionist 68-vjeçar italian nuk mundi t’i shpëtonte dot plagëve të rënda të shkaktuara nga një aksident një javë më parë (e premte, 10 prill), në Treviso, pasi u godit nga një makinë SUV e drejtuar nga një shqiptar.
Ngjarja ndodhi ndërsa i moshuari po kalonte rrugën në Piazza Garibaldi, Ponte di Piave. Pas agonisë së kaluar midis jetës dhe vdekjes në Spitalin Ca’ Foncello në Treviso, ku u shtrua në kujdes intensiv, zemra e tij u ndal.
Viktima është Ettore Parisi, banor i zonës ku ndodhi ngjarja në orën 9:00 të mëngjesit. Autori tashmë nën hetim është një 42-vjeçar shqiptar, që drejtonte një Hyundai Tucson, po banues në Ponte di Piave.
Është ende e paqartë nëse viktima ishte në kalimin për këmbësorë kur kaloi rrugën, nga e majta në të djathtë të automjetit. Prokuroria Publike e Trevisos ka hapur një hetim për vrasje me makinë, duke e vënë 42-vjeçarin nën hetim.
