Një 44-vjeçar shqiptar është arrestuar nga policia greke, i dyshuar për një sërë vjedhjesh në zonat e Evias dhe Fthiotidës. Sipas autoriteteve, ai kishte hyrë në mënyrë të paligjshme në Greqi në vitin 2021 dhe që prej asaj kohe nuk ishte pajisur me leje qëndrimi.
Sipas hetimeve, të enjten ai dyshohet se vodhi një automjet nga oborri i një banese në Edipsos dhe më pas u largua drejt Fthiotidës. Një ditë më vonë, ai hyri me forcë në shtëpinë e një mësueseje në Nea Anhialos, nga ku mori bizhuteri, ora, një kompjuter portativ, një tablet dhe sende të tjera me vlerë. Zbulimi i autorit u bë falë funksionit të gjurmimit të tabletit të vjedhur. Pasi pa vendndodhjen e pajisjes në zonën e Glyfas, pronarja njoftoi menjëherë policinë.
Mediat e huaja bëjnë me dije se efektivët lokalizuan automjetin, ku gjetën një pjesë të sendeve të vjedhura. Nga verifikimet rezultoi se edhe makina me të cilën lëvizte 44-vjeçari ishte e vjedhur. Në momentin e mbërritjes së policisë, i dyshuari ndodhej në plazh. Ai tentoi të largohej me vrap sapo pa uniformat blu, por u kap pas një ndjekjeje të shkurtër dhe u vu në pranga.
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