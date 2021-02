Kreshnik Spahiku ka reaguar në lidhje me zgjedhjet e parakohshme që u mbajtë në Kosovë.

Me anë të një postimi në rrjetin social ‘facebook’ Spahiu shkruan se Kosova me votë apo me pranga ka nxjerr nga politika 100% të liderve 15 vjeçar, ndonëse heronj lufte.

Ndërsa Shqipëria në 25 Prill do rivotoj 100% gjithë xhaketat 30 vjet më të vjetra se Kosova

Postimi i Kreshnik Spahiut

– Sot Kosova me votë apo me pranga ka nxjerr nga politika 100% të liderve 15 vjeçar, ndonëse heronj lufte: Ramush Haradinaj, Fatmir Lima, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Kresniqi

– Ndryshe Shqipëria në 25 Prill do rivotoj 100% gjithë xhaketat 30 vjet më të vjetra se Kosova: Berisha, Kryemadhi, Meta, Rama, Ruçi, Basha.

-Shqiptarët e Shqipërisë votojnë të vjetrëm dhe riciklimin

-Shqiptarët e Kosovës votojnë të renë dhe ndryshimin

g.kosovari