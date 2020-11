Nga Arbana Xharra

Ka qene viti 2012, kur nisa hulumtimin mbi rritjen e ekstremizmit islamist ne trojet shqiptare dhe ne diaspore.

Pas me shume se 8 muajve hulumtim ne Kosove, Shqiperi, Maqedoni dhe Angli, e realizimin e mbi 80 intervistave nxorra te dhena mbi shtrirjen e nje rrjeti te madh te ekstremizimit qe kishte leshuar rrenje te thella tek shqiptaret.

U shpalla islamifobe bashke me koleget e mi qe raportonim dhe ende mbajne kete epitet.

Me vite te tera, derisa une beja perpjekje per te rritur vetedijen mbi rrezikun e madh nga ky kancer, behej propagande ndaj meje me shpifje sikur; (video e nje plaku qe lavderon Millosheviqin- gjoja eshte gjyshi im), per te me humbur kredibilitetin kur flas per ekstremistet islamist.

Per te mos ri-numeruar faktet kur une personalisht dhe familja ime kemi pesuar nga puna ime.

Une per keto tete vite kam pare se shqiptaret jane duke plotesuar agjenden e Serbise, ate qe per 100 vjet beri perpjekje ky regjim te na portretizojne para botes, “Shqiptaret terroriste islamiste- Lindje e Mesme e Ballkanit”.

Çfare beme ne nga 1999-ta e ketej; nxorrem nje nga 10 terroristet me te rrezikshem ne bote, Lavdrim Muhaxherin, derguam me se shumti pjestare te ISIS-it per koke banori ne Siri dhe Irak, vrame ne aeroportin e Frankfurtit dy ushtare amerikan, i mbushem xhamite e Europes me shqiptare qe benin thirrje per xhihad, morrem pjese ne sulme terroriste si ky i fundite ne Vjene, dite me pare kerkuam largimin e ambasadorit te Kosoves ne France pse kritikoj nje terrorist islamist qe i hoqi koken nje mesuesi…

Shume pak zera kemi fole per kete rrezik, sot jo vetem neper xhami por ne politike, Universitet te Prishtines, institucione publike e private njerez me ndikim jane duke bere fushate pro erdoganiste e kunder zerave qe kritikojne agjendat islamiste.

Sot Serbia po i rikujton botes se ne jemi terroriste, e kete ia mundesuam vet ne.

Politikane te korruptuar bashke me perfaqesues nderkombetare qe lejuan futjen e organizatave pas luftes ne Kosove te shtrijne kete ideologji qe po na shkaterron te ardhmen.

Shqiptaret sikur ky i Tetoves ne diaspore qe mbushi sot ballinat e mediave jane rekrutuar edhe nga hoxhallaret e Kosoves, Maqedonise dhe Shqiperise.

Ne emer te “fese se paqes”, sot me shume se kurre shqiptaret jane ne listen e zeze te ekstremisteve islamist ne bote.

Ky eshte vetem fillimi, kemi me pa cka ka me ndodhe edhe pak vite!