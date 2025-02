Kryeministri Edi Rama në takimin e zhvilluar me strukturat e Partisë Socialiste u ndal edhe tek shëndetësia. Kryeministri u shpreh se në një dekadë janë bërë 53 spitale të reja, duke nënvizuar se 10 spitale janë ndërtuar që nuk ekzistonin fare, ndërsa gjithë të tjerët janë ribërë nga e para.

Po ashtu nënvizoi se në “Shqipërinë 2030”, do të jetë një sistem shëndetësor që do t’ja plotësojë të gjitha nevojat qytetarëve shqiptarë.

“Për herë të parë në histori do të jemi të pavarur me energji. Sot biznesi i vogël ka zero taksë. Sot 57 % e pagave nuk kanë taksë. Kur ne morëm detyrën pastruesja në Kryeministri paguante 10 % taksë njësoj si kryeministri. Sot ajo nuk paguan. Pra çdo vit duke hequr atë taksë, ne i kemi lënë njerëzve nga paga, 140 milionë euro në vit që nuk i ka marrë shteti. Shteti ka thënë mbajini ju për familjet tuaja se nuk do t’i marrim ne. Këto janë gjëra domethënëse edhe pse kur vjen puna tek ekonomia të gjithë thonë ka edhe më mirë. Nëse bëjmë me pensionistët gabimet që u bënë në të kaluarën, do t’u lëmë fëmijëve në kurriz, atë që këneta bën kur nxorën në pension masivisht një dynja të tërë sepse i vunë flakën uzinave, industrisë ushtarake, që po të ishim kujdesur atëherë sot do kishim tjetër bazë. Nxori në pension njerëzit 40 vjeç e lart. Duke bërë një padrejtësi dhe i hap popullit problemin që edhe sot e kemi mesin tonë. Ne jemi të vetëdijshëm që pensionistët kanë nevojë për më shumë mbështetje dhe ndaj i kemi dhënë një bonus që disa vite më parë nuk e imagjinonim. Kemi kapërcyer në 150 euro për ata që kanë një pension deri në 200 euro dhe 100 euro për ata që kanë një pension mbi 200 euro. Pra 160 milion e kusur euro për pensionistët nuk janë pak. Biznesi i vogël është aleati më i madh. Për shëndetësinë kemi bërë shumë punë, nuk them që nuk ka probleme, por duhet të jesh i verbër të mos shohësh. 53 spitale në një dekadë, kemi bërë ne të reja. 10 spitale janë ndërtuar që nuk ekzistonin fare, gjithë të tjerët janë ribërë nga e para. Ne nuk kishim urgjencë fare. Sot kemi Urgjencën Kombëtare. Kemi pasur një situatë katastrofike me disa makina të lodhura, ndërkohë sot kemi 320 automjete urgjence, me të gjitha aparaturat jetë shpëtuese brenda dhe me të gjitha ekipet. A ka probleme shëndetësia jonë? Patjetër, por është në një fazë ku me ndërhyrjet e reja në 2030 do të jetë një sistem shëndetësor që do t’ja plotësojë të gjitha nevojat shqiptare. Dhe ju them që nuk do ndodhë më që nga halli, shqiptarët të shkojnë në Turqi për të marrë shërbim. Në Shqipërinë 2030 do t’i kenë të gjitha këtu. Edhe gamën më të gjerë të të gjitha ndërhyrjeve. Sot kemi fituar besim të madh tek të tjerët dhe kërkesa për të investuar te të gjithë sektorët është e jashtëzakonshme”, tha Rama.