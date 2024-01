Nga Spartak Ngjela

Cila është vija e vërtetë e historisë së shqiptarëve dhe ajo e Shqipërisë.

Le të bëjmë ca pyetje:

Pse Rusia ka një inat patologjik për krijimin e shtetit të dytë shqiptar në Gadishullin Ilirik?

Pse Greqia nuk e pranon krimet që ajo ka bërë kundër çamëve?

Pse Serbia nuk e pranon që Kosova është shqiptare dhe nuk ka fare lidhje historike me të?

I.

Gjithmonë ne shqiptarët duhet të kujtohemi se bashkmi real i botës shqiptare në Gadishullin Ilitik, shpërbën tre shtetet sllave në këtë Gadishull: Serbinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë.

Këtu po luan gjithçka; dhe e dini pse?

Por, për përgjigjen e kësaj pyetjeje ne gjithashtu duhet të kujtohemi se të tre këta shtete sllave janë krijuar nga tokat shqiptare, sepse agresioni sllav kundër shqiptarëve ka vijuar në mbi 200 vjet.

E gjithë Evropa e ka ditur këtë, por ka heshtur, ndërsa shqiptarët janë mbrojtur vetë. Heroizmi shqiptar pikërisht në këtë periudhe ka arritur kulmin.

Gjergj Fishta e shkroi kryeveprën e tij Lahuta e Malcisë pikërisht për këtë kohë heroike.

Dhe vitet ecën, dhe Shqipëria më në fund mezi mori 28 000 Km2 për të formuar shtetin e vet në vitin 1912.

Por, Çamëria dhe Kosava mbetën jashtë territorit të Shqipërisë.

Il.

Çfarë pritet të ndodhë në historinë e re të Shqipërisë?

Është pikërisht kjo që ka trembur edhe Beogradin, edhe Athinën, por edhe Moskën. Dhe është pikërisht kjo frikë trefishe që po krijon tensionin aktual të sllavëve me kërcënime, por është një përpjekje kërcënuese e kotë.

Askush nuk e përfill.

Rusia është në krizë në luftën e saj kundër Ukrainës.

Serbia është në krizë, në vakumin që i ka krijuar pavarësia e Kosovës.

Maqedonia ndihet e trembur, dhe pranoi që të drejtohet nga një kryeministër shqiptar.

Mali i Zi po tregohet asnjanës dhe po duket sikur po i lë udhë të lirë historisë proshqiptare që është në lëvizjen e saj të krijimit të Shqipërisë etnike; dhe pranoi të drejtohej nga një kryeministër shqiptar i quajtur Dritan Abazi. Një herë për një herë, mbiemri i kryeministrit të Malit të Zi është Abazoviç, por shpejt duhet të kthehet në rrënjën shqiptare Abazi pa prapashtesën “viç”; sepse kjo prapashtesë nuk është e mbiemrave me rrënjë shqiptare.

III.

Duhet ta theksojmë se historia progresive e një populli të shtypur, të plaçkitur, të shpërngulur me dhunë nga trojet e veta etnike, kur ky popull fillon rimarrjen e historisë së grabitur dhe historisë si pushtim territorial, kjo rimarrje vjen dhe bëhet një domosdoshmëri historike.

Ja, kjo është domosdoshmëria historike e rimarrjes së historisë së grabitur me dhunë të Shqipërisë, dhe kjo kohë është edhe rimarrja e territoreve të pushtuara, gjithë po në funksion të bashkimit shqiptar brenda territorit të gjerë të shqiptarisë, e cila në historinë që po vjen do të quhet – Shqipëria Etnike.

E pra, na duhet të theksojmë se Shqipëria etnike sot është një domosdoshmëri historike, sepse kjo krijon një risi zhvillimi në Gadishullin Ilirik dhe bëhet një interes i madh për politikën aktuale perëndimore dhe vetë politikën e Sheteve të Bashkuara të Amerikës, në konfliktin e saj me Rusinë.

Ja pra, kjo situatë politike do t’i hapë rrugë krijimit të Shqipërisë etnike në Gadishullin Ilirik, sepse tani është e qartë për këdo që, me krijimin e shtetit të dytë shqiprar – Kosovën, historia e Shqipërisë ka hyrë në rrugën e bashkimit etnik. Çdo proces i këtij lloji në histori, ka filluar me çlirimin e territorit më të madh të pushtuar. A nuk ishte Kosova një territor shqiprar i tillë?

Po Çamëria?

E pra…

Prisni, dhe ndihmoni në këtë proces i cili ne shqiptarëve po na risjell në kohën tonë historinë e humbur padrejtësisht nga pushtimi i gjatë greko – sllav i Çamërisë dhe Kosovës.

Por, Kosova erdhi… dhe ky është një fillim i ri historik…