Dy mandate në Parlamentin e Serbisë janë fituar nga Koalicioni Shqiptar në zgjedhjet e fundit parlamentare. Deputetët e zgjedhur janë Shaip Kamberi dhe Visar Mehmeti, të cilët kanë marrë edhe urimin e presidentes së Kosovës, Justina Shiroka-Pula.
Përmes një mesazhi të publikuar nga Presidenca e Kosovës, Shiroka-Pula thekson se shqiptarët e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës treguan se bashkimi politik dhe përkushtimi i përbashkët sjellin rezultate.
Presidentja shprehu gjithashtu shpresën që dy mandatet të sjellin përfaqësim më të fuqishëm, mbrojtje më të mirë të të drejtave të shqiptarëve dhe zhvillim ekonomik.
Mesazhi i plotë i presidentes:
“Shqiptarët e Preshevës, Bujanocit e Medvegjës me dy mandate të fituara në Kuvendin e Serbisë, dëshmuan se bashkimi politik, besimi i qytetarëve dhe përkushtimi i përbashkët sjellin rezultat.
Urime të sinqerta deputetëve: Shaip Kamberi dhe Visar Mehmeti. Kjo fitore është e juaja dhe e gjithë shqiptarëve. Qoftë ky rezultat fillimi i një përfaqësimi më të fuqishëm, i mbrojtjes më efektive të të drejtave, i zhvillimit ekonomik dhe i respektimit të plotë të dinjitetit kombëtar. Vazhdoni me të njëjtin unitet edhe në mandatin që keni fituar, sepse forca e vërtetë qëndron te bashkimi”.
Leave a Reply