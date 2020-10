Mjeku i njohur Tritan Kalo thotë se që nga koha e gripit spanjolll, dhe tani, trinomi më efektiv i përballjes me Covid-19 është maska, distancimi fizik dhe higjena personale e kolektive.

“Pikërisht në rrugëtimin tonë të përçdominutshëm të përballjes me sfidën mbarëbotërore të infeksionit nga Sars-Cov2/Covid-19, po ndeshemi dita-ditës me “shumë maska GJITHOLLOGËSH dhe me pak fytyra PROFESIONISTËSH”, dijedashësish dhe dijepërhapësish të pa militantizuar”, shkruan ndër të tjera mjeku, ndërsa bën thirrje që këta “gjithologë” të ndalojnë së krijuari tymnajë për ndonjë post deputeti në zgjedhjet e ardhshme.

“Il poppolo Albanese sot me shumë se kurrë DUHET drejtinformuar dhe drejtorientuar përpara një DIMRI të ashpër jo vetëm klimatik por dhe epidemiologjik në përballjen me sfidën mbarëbotërore të infeksionit nga Sars-Cov2/Covid-19 DHE infeksionet e shumta respiratore virale e bakteriale të kësaj stine”, vijon ai.

KOHË KOVIDIANE…..23.10.2020…. RIKUJTESË….M.D.H. – është trinomi Maskë apo mbulim i rrugëve të hyrjes së infeskionit në trupin tonë, Distancim fizik kur është mundëshme, Higjenë personale dhe kolektive, në të cilën kemi bazuar përpjekjet tona si shoqëri për të parandaluar infektimin apo për të ulur rreziqet e përballjes me sfidën mbarëbotërore të infeksionit nga Sars-Cov2/Covid-19…. ….”Në rrugëtimin e gjatë të jetës do të ndeshësh shumë maska dhe pak fytyra” – shprehet Luigji Pirandelli….

Gjithkush që ka ndonjë hamendësi dyshuese në dëmprurjen rrënimtare të infeksionit nga Sars-Cov2/Covid-19, apo të përpjekjeve jetëshpëtuese të MANTELBARDHËVE dhe personelit tjetër mjeksor le të urdhërojë e të kqyrë nga afër punën e një EKIPI shëmbullor në ngrehinën e Shëndetësisë Publike të Covid-1/Shërbimi i Sëmundjeve Infektive në QSU “Nënë Tereza”….

Përjetoni së bashku me ta vështirësitë e punës dhe të përpjekjeve të tyre në këtë përballje, përpara se të bëni komente të pabukta dhe shpesh tymnajëkrijuese nëpër TV-të e ndryshme apo statuset tuaja në shtypin e shkruar dhe në rrjetet sociale….

PROTAGINISTËVE të kërkimit të ndonjë posti deputeti në Zgjedhjet e ardhëshme Parlamentare të 25 Prillit 2021, apo të kërkimit të ndonjë posti në strukturat e Ekzekutivit a të Administratës Publike të cilat do të dalin si produkt i këtyre zgjedhjeve, MIQËSISHT u lutem që në skemat e diskurit të tyre më shumë të politizuar dhe më pak të tharmuar me objektivitet shkencor, shoqëror dhe optimizëm përçues, të përçojnë sa më pak shpirt dyshues ose përbaltues ndaj PUNËS, PROFESIONALIZMIT dhe PËRPJEKJEVE të ARMATËS së mjekëve, infemjerëve, teknicienëve të imazherisë e laboratorëve klinikë, farmacitëve, administratorëve, koordinatorëve, barrelmbajtësve, shoferëve dhe punonjësve të rendit, të cilët rrezikojnë për çdo sekondë jetët e tyre në këtë përballje me sfidën mbarëbotërore të infeksionit nga Sars-Cov2/Covid-19…..

M.D.H. ka qënë dhe mbetet trinomi i thelbit të përpjekjeve të Shoqërisë Njerzore në përballjet më të gjitha Pandemitë që prej kohës së largët të Gripit Spanjoll në 1918 – 1920, PA NËNVLERËSUAR këtu aspak, përkundrazi, PUNËN, PROFESIONALIZMIN dhe PËRPJEKJET e stafeve mjeksore gjatë përkujdesjes ndaj të sëmurëve prej këtyre pandemive….

MIRËKUPTIMI, MIRËBESIMI dhe BASHKËVEPRMI midis “il poppolo Albanese” dhe personelit që shërben në Strukturat Shëndetsore Publike dhe jo vetëm, përbëjnë simbiozën e përpjekjeve tona jetëmbrojtëse dhe jetëshpëtuese të të sëmurëve nga Sars-Cov2/Covid-19….

JU faleminderit GJITHOLLOGËVE për durimin në leximin e mesazhit të mësipërm dhe shpresoj në mirëkuptimin e tyre….FUNDJAVË sa më të mbarë ju kolegëve, të afërmve, miqve, dashamirësve dhe bashkëkombasve të mi….

PANIK jo e jo, KUJDES e DROJË po dhe vetëm po….Together forever!!!!