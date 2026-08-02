Fluksi i lartë i udhëtarëve drejt Shqipërisë gjatë sezonit turistik ka sjellë shtim të pritjeve në pikat kufitare mes Kroacisë dhe Malit të Zi, veçanërisht gjatë fundjavave dhe ditëve me lëvizje të shtuar.
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme bën me dije se është në komunikim të vazhdueshëm me autoritetet dhe institucionet përgjegjëse të të dyja vendeve, me qëllim lehtësimin e kalimit të qytetarëve shqiptarë dhe reduktimin e kohës së pritjes në kufi.
MEPJ thekson se po bashkërendohen veprimet me autoritetet përkatëse për identifikimin e zgjidhjeve praktike dhe shtimin e kapaciteteve në kufi, në mënyrë që kalimi i qytetarëve të jetë sa më i shpejtë dhe i lehtë.
Sipas ministrisë, një zgjidhje afatgjatë pritet të jetë edhe zgjerimi i plotë i hapësirës Schengen në këtë pjesë të rajonit, që do të lehtësonte ndjeshëm lëvizjen e qytetarëve.
Njoftimi i Ministrisë së Jashtme:
Mbi masat për lehtësimin e kalimit të qytetarëve shqiptarë në pikat kufitare mes Kroacisë dhe Malit të Zi gjatë sezonit veror, në kushtet e fluksit të lartë të udhëtarëve.
Rritja e ndjeshme e mobilitetit në rajon dhe flukset gjithnjë e më të mëdha të udhëtarëve që udhëtojnë drejt Shqipërisë me rrugë tokësore gjatë sezonit turistik shoqërohen, në periudhat e pikut, me pritje të gjata në pikat kufitare ndërmjet Kroacisë dhe Malit të Zi. Ky është një fenomen që, për shkak të volumit shumë të lartë të lëvizjeve, përsëritet pothuajse çdo verë, veçanërisht gjatë fundjavave dhe ditëve me fluksin më të madh.
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe përfaqësitë tona diplomatike janë në komunikim të vazhdueshëm me autoritetet dhe institucionet përgjegjëse, me synimin që, në përputhje me legjislacionin dhe procedurat në fuqi në secilin shtet, kalimi i qytetarëve të jetë sa më i shpejtë dhe sa më i lehtë, duke shtuar kapacitetet për të minimizuar, në masën më të madhe të mundshme, pritjet në pikat kufitare.
Vetëm gjatë sezonit veror, rreth 300 mijë shtetas shqiptarë kalojnë përmes këtij korridori rrugor. Një volum i tillë lëvizjesh krijon, në periudha të caktuara, ngarkesa të konsiderueshme për infrastrukturën dhe shërbimet kufitare. Megjithatë, kjo nuk e zbeh angazhimin tonë për të bashkërenduar veprimet me autoritetet përkatëse, për të identifikuar zgjidhje praktike dhe për të lehtësuar sa më shumë lëvizjen e qytetarëve tanë, deri në ditën kur hapësira Schengen të shtrihet tërësisht edhe në këtë pjesë të rajonit tonë.
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