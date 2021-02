“Sa i takon çështjes se jam zgjedhur nga LSI, kjo është një gënjeshtër, un jam zgjedhur nga Rama dhe vetë ai ka thënë se askush më mirë se Meta nuk mund t’i mbrojë interesat e opozitës dhe unë këtë kam bërë.

Unë kam mbajtur premtimin për të ruajtur demokracinë, e kam thënë që unë mes demokracisë dhe pushtetit, do të zgjedh gjithmonë demokracinë.

Me pasaporta, me karta, me shpata, shqiptarët do votojnë më 25 prill. Kush nuk e pranon këtë, le të lidhi kokën me peshqir. Votimi do të jetë historik, oligarkia do të rrëzohet përtokë dhe Shqipëria do të ngrihet në këmbë.

Çdo përpjekje për të demoralizuar shqiptarët është e dështuar, të gjithë shqiptarë do të shkojnë të votojnë”, tha Meta./a.p