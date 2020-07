Lideri i BDI-së, Ali Ahmeti shpalli fitoren e “bllokut” shqiptar në zgjedhjet parlamentare. Në fjalën e tij janë siguruar mbi 100 mijë vota.

Në fjalën e tij, Ahmeti e ka konsideruar këtë si një fitore të shqiptarëve, nga e cila nuk do të humbasë askush.

“Shqiponja u kthye. Kjo fitore e BDI-së është fitore e shqiptarëve dhe me këtë fitore nuk do të humbas asnjë shqiptar. Ne kemi dëshmuar se jemi më të suksesshmit në të gjitha sferat dhe kështu do të jetë edhe më tej. Shqiptarët nuk do të jenë të dëshpëruar prej nesh”, deklaroi Ahmeti.

Deri më tani koalicioni i LSDM-së ka më shumë vota rreth 2% më shumë se kundërshtarët e VMRO-DPMNE-së. Ndërsa shqiptarët kanë arritur që të grumbullojnë rreth 33 mandate.

g.kosovari