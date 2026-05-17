Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha, ka reaguar publikisht në mbështetje të studentëve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut, të cilët më 18 maj pritet të organizojnë një tjetër protestë për të kërkuar të drejtën e dhënies së provimeve në gjuhën shqipe.
Studentët kërkojnë që provimet e tyre të zhvillohen në gjuhën amtare, duke theksuar se shqipja dhe maqedonishtja janë gjuhë zyrtare në vend dhe se përdorimi i shqipes është një e drejtë e garantuar.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Bebe Rexha ndan një mesazh të fuqishëm mbi rëndësinë e ruajtjes së gjuhës dhe identitetit shqiptar.
“Gjuha jonë shqipe është thellësisht e rrënjosur në identitetin tonë. Për breza me radhë, ne kemi luftuar për ta ruajtur dhe mbajtur gjallë.
Maqedonia e Veriut është një shtet multietnik i ndërtuar mbi bashkëjetesën dhe të drejtat e barabarta për të gjitha komunitetet e saj, ku gjuha shqipe njihet si gjuhë bashkëzyrtare. Studentët po protestojnë kundër ndalimit të dhënies së provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe këtë të hënë.
Studentët shqiptarë meritojnë të njëjtat të drejta dhe mundësi si të gjithë të tjerët”, shkruan artistja.
Protesta e mëparshme u zhvillua më 6 prill në Shkup. Studentët kërkojnë që e drejta e dhënies së provimeve të jurisprudencës në gjuhën shqipe të zbatohet në praktikë, një e drejtë që, sipas Kushtetutës dhe ligjit, është e garantuar, por nuk po respektohet aktualisht.
