Nga Altin Ketro

Kryeministri Edi Rama i ka dalë për zot personalisht një prej sfidave më të mëdha shëndetësore që nuk ka prekur vetëm Shqipërinë, po të gjithë botën. Lufta 1-vjeçare me Covid-19 ka qenë e lodhshme dhe dërrmuese në shumë aspekte: shëndetësore, ekonomike, psikologjike, politike….

Gjithsesi, edhe pse aktualisht bota ndodhet në një luftë të fortë për të siguruar mjaftueshëm vaksina për të shpëtuar sa më shumë jetë njerëzore, ai ia ka dalë që edhe me investim personal, të sigurojë mjaftueshëm doza vaksinash aq sa të nisë edhe procesin e vaksinimit masiv.

E nisi fillimisht me vaksinën Pfizer, ku i mbiu në derë pronarit të kompanisë amerikane dhe që opozita shqiptare u tall duke e përfolur sikur ai kishte shkuar në SHBA për shopping, ku arriti të sigurojë dozat e para me të cilët vaksinoi personelin shëndetësor të vijës së parë të luftës me virusin.

Arriti të sigurojë vaksina nga britaniko-suedezja AstraZeneca me të cilën vijoi kryesisht vaksinimin e personelit shëndetësor dhe atij arsimor.

Vijoi me rusen Sputnik V, derisa arriti në sasinë qindra mijëshe të kinezes Sinovac me të cilën po vaksinon aktualisht moshat +70 vjeç dhe në ditët në vijim personelin e policisë, gazetarët dhe një sërë sektorë të industrisë.

Në të gjithë këtë aksion vaksinimi, vëmendjen më të madhe e ka tërhequr vaksina kineze, jo vetëm sepse është më e shumtë në numër, por edhe duke mos qenë e certifikuar nga dy agjencitë amerikane dhe evropiane, natyrisht krijon më shumë teori konspirative.

Kur teori të tilla u ngritën mbi një vaksinë perëndimore të certifikuar si ajo AstraZeneca, padyshim që një vaksinë kineze u jep më shumë “argument” dashakeqëve për të krijuar pasiguri tek personat që duan të vaksinohen.

Fatkeqësisht, pjesë e kësaj luftë të pa principe kundër kësaj vaksine janë bërë segmente të rëndësishme të opozitës. Për këtë arsye, kryeministrit Rama i ra barra për ta promovuar procesin e vaksinimit me qëllim që t’i heqë çdo lloj dyshimi skeptikëve.

Në momentin kur politika dritëshkurtër e disa individëve që e kanë marrë peng këtë vend për tri dekada bëhet pjesë e dezinformimit publik, roli ndërgjegjësues merr një rëndësi të veçantë.

Për rastësi të fatit mund të ndodhë që paralelisht me vaksinimin të kemi edhe ndonjë vdekje që jo me domosdoshmëri vjen nga vaksina. Por le të bëjmë kasandrën dhe ta marrim të mirëqenë se ka ndodhur nga vaksina kineze. Po edhe në këtë rast, raporti kosto – përfitim, anon nga e dyta.

Të gjithë ne themi me një gojë që mos ndodhin raste humbje jete, sepse jeta është e paçmuar, por edhe sikur të ketë ndodhur që vdekja të ketë ardhur prej vaksinës (1-2 raste të përfolura por të pa faktuara, në 100 e ca mijë vaksinime), ato janë të papërfillshme në raport me përfitimin që kemi nga ruajtja e shëndetit prej asaj mase të stërmadhe që tashmë e ka bërë vaksinën dhe nuk ka pasur asnjë efekt anësor.

Gjithsesi, kryeministri Rama i ka dalë për zot këtij procesi duke marrë përsipër edhe riskun e lartë që vjen nga ky protagonizëm. Është veti e politikanëve që në situata të vështira për popullin dhe vendin shfaqin shpirtin e liderit të vendosur për të marrë vendime të vështira. Natyrisht këto nuk janë vendime të marra qorrazi dhe pa asnjë bazë shkencore.

Fakti që me të njëjtën vaksinë po vaksinohet popullsia kineze, turke, e vendeve arabe, Latine, etj., është një provë e mjaftueshme e efikasitetit të saj. Nëse në ato vende do të kishte fatalitete në masë prej vaksinimit, do e kishim marrë vesh dhe natyrisht që qeveria shqiptare nuk do kalonte në aventura të rrezikshme duke e injektuar në popull.

Nga ana tjetër, kemi një sfidant për kryeministër, që po e kalon në heshtje vaksinimin masiv me vaksinën kineze. Është tipike e Lulzim Bashës i cili, me mos prononcimin e tij, do që të jetë brenda për çdo situatë.

Duke qenë i kompleksuar, ai e ka të vështirë ta përkrahë këtë vaksinim, sepse mendon që kështu po i del në krahë kundërshtarit të tij Rama, dhe praktikisht kundër liderit të vetë Berisha.

Problemi tjetër i Bashës po ta përkrahte fushatën e vaksinimit është që nëse ndodh ajo që Berisha e uron çdo ditë, Basha do të bëhej “bashkëfajtor” me Ramën dhe kësisoj do e kishte të pamundur pastaj ta akuzonte atë si shkaktar të “vdekjes” së shqiptarëve.

Po edhe ana tjetër e medaljes, pra mos përkrahja publike e vaksinimit, është e vështirë për Lulzim Bashën, sepse ka hall që procesi përfundon me sukses dhe ai del si personazh negativ që nuk i donte të mirën popullit të tij.

Kjo pavendosmëri për të marrë anë, është shumë domethënëse për individë që pretendojnë që të marrin përsipër fatet e popullit të tyre. Kjo i tregon ata si politikanë me karakter të dobët, që kanë frikë se pozicionimi në njërën anë të frontit të luftës i prish punë dhe kanë gjetur mënyrën më të shëmtuar, atë të heshtjes.

Për këtë proces vaksinimi masiv me vaksinën kineze, për mirë a për keq, historia ka për ta gjykuar drejt kryeministrin Rama. Kurse për sfidantin Lulzim Basha, historia do e ketë të vështirë se çfarë të përshkruaj. Sepse historinë e bëjnë liderët e vendosur si Edi Rama, e jo të lëkundurit si Lulzim Basha.

Për këto arsye e shumë të tjera, Shqipërisë i nevojitet sërish një lider si Edi Rama, për mandatin e tretë qeverisës!