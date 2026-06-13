Nga Fatos Çoçoli
7 orë më parë, rrjeti mediatik ndërkombëtar CNN publikoi një video reportazh me titull “Protestuesit duan që zhvillimi luksoz në Shqipëri të ndalohet”
Në fakt, protestuesit kanë bërë kërkesa të tjera shumë mët të forta dhe shumë më politike për vendin, por vetëm kjo kërkesë ka rëndësi, me sa duket, për mediat e njohura botërisht të jenë shumë kritike ndaj Presidentit amerikan Trump, si CNN dhe MSNow në SHBA, apo Deutsche Welle dhe France 24 në Evrope.
Protestat e zhvilluara në Tiranë gjatë periudhës 31 maj – 13 qershor 2026 kanë hyrë tashmë në historinë e debatit politik dhe publik shqiptar si një nga mobilizimet më të gjata dhe më intensive të viteve të fundit. Në qendër të tyre kanë qenë kërkesat politike për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe largimin e qeverisë së tij, të shoqëruara me akuza për keqqeverisje, mungesë transparence dhe krizë besimi ndaj institucioneve.
Megjithatë, tek këto media ndërkombëtare dhe shumë të tjera, vëmendja në mbulimin e protestave nuk është përqendruar tek këto kërkesa kryesore politike, por tek kundërshtimi ndaj projekteve të turizmit të luksit në zonën e Zvërnecit dhe në ishullin e Sazanit, projekte të cilat janë lidhur me interesat investuese të Jared Kushner dhe Ivanka Trump(Sazani), ose me lobimin e tyre për gjetjen e investuesve strategjikë për zhvillimin e projektit (Zvërneci).
Kjo ka bërë që në Shqipëri të ngrihet me të drejtë pyetja: a po përdoren protestat në Tiranë si një “xhol” në debatin më të gjerë ndërkombëtar rreth figurës së Donald Trump dhe familjes së tij? Po pse ngrihet kjo pyetje?
Së pari, është e pamohueshme se figura e Presidentin amerikan Donald Trump mbetet një nga temat më polarizuese në mediat globale. Për shumë redaksi ndërkombëtare, çdo zhvillim që lidhet drejtpërdrejt ose tërthorazi me emrin e Trump përbën lajm me interes të lartë publik. Në këtë kuptim, fakti që projektet në Sazan dhe Zvërnec janë lidhur në raportime me Jared Kushner dhe Ivanka Trump, ka rritur automatikisht vëmendjen ndërkombëtare ndaj protestave shqiptare.
Së dyti, për fat të keq, ky fokus ka deformuar natyrën reale të protestave, krahas rrezikimit të realizimit të projekteve(Shqipërisë i ikin 5.4 miliardë euro), nga publiciteti negativ ndërkombëtar.
Së treti, sipas mediave ndërkombëtare kritike me Presidentin Trump, mijëra qytetarë, shumica dërrmuese të rinj, që po dalin për dy javë rrjesht në bulevardin dhe rrugët e Tiranës, për të shprehur pakënaqësinë ndaj qeverisë shqiptare, u paraqitën para publikut ndërkombëtar, praktikisht para gjithë botës, kryesisht si kundërshtarë të investimeve të lidhura me familjen Trump. Dhe kjo nuk është e vërtetë, ose është një gjysëm e vërtetë, pra më keq se një gënjeshtër.
Protestuesit e kane me mungesën e transparencës së qeverisë për këto projekte, dhe jo me faktin se pas tyre janë anëtarë të familjes Trump. Protestuesit nuk janë kryqtarë të largimit të investimeve serioze nga vendi. Këtë kryqëzatë anti-Trump në Shqipëri po e shpik vetëm media ndërkombëtare anti-Trump.
Së katëri, në këtë mënyrë, kërkesat politike për ndryshim qeverisjeje mbetën në plan të dytë ose u anashkaluan pothuajse tërësisht nga shumë media të rëndësishme ndërkombëtare.
Nga ky këndvështrim, protestat shqiptare u përdorën si një element që ushqente një narrativë tashmë ekzistuese në disa media ndërkombëtare: atë të shqyrtimit kritik të çdo aktiviteti ekonomik apo politik që lidhet me Presidentin Trump apo me rrethin e tij familjar. Kështu, Shqipëria u shndërrua në “xhol” në duart e anti-trumpistëve, në sfondin e një debati global që ka në qendër, duke shfrytëzuar protestat në Tiranë, më shumë Trump-in, se sa realitetin shqiptar.
Redaksitë ndërkombëtare që po e përdorin këtë “xhol” mund të argumentojnë se zgjedhja editoriale për të evidentuar lidhjen e projekteve me Kushner dhe Ivanka Trump, buron nga rëndësia publike e këtyre figurave dhe nga interesi për çështjet që ndërthurin investimet private, mjedisin dhe politikën.
Po këkesat politike të protestuesve në Tiranë, ku shkuan?!
Në fakt, problemi nuk është dhe aq ekzistenca e këtij këndi raportimi mediatik, sesa dominimi i tij, në dëm të raportimit të së vërtetës së plotë, për atë ç’ka po ngjet në Shqipëri me protestat.
Gazetaria profesionale kërkon që ngjarjet komplekse të pasqyrohen në të gjitha dimensionet e tyre. Në rastin e protestave të Tiranës, kjo do të nënkuptonte trajtimin njëkohësisht të kërkesave politike të protestuesve, debatit mbi zhvillimin turistik, shqetësimeve mjedisore dhe interesit ndërkombëtar për përfshirjen e figurave të njohura amerikane.
Kuptohet që vendi ynë, si vend i vogël, e ka shumë të vështirë të kontrollojë narrativën e ngjarjeve të tij me protestën, në arenën ndërkombëtare. Zhvillimet e brendshme interpretohen shpesh përmes lenteve të konflikteve, ndasive dhe interesave globale. Dhe sot rrymat anti-Trump janë të fuqishme, sidomos në Evropë.
Kjo ka çuar në një mospërputhje mes mënyrës se si një ngjarje përjetohet nga qytetarët e vendit tonë dhe mënyrës se si ajo paraqitet për publikun ndërkombëtar.
Prandaj dhe pyetja nëse protestat e Tiranës u bënë një “xhol” i mediave ndërkombëtare kritike ndaj Trump-it, merr, për fat të keq të së vërtetës së plotë me Shqipërinë sot, një përgjigje të pozitive.
Ajo që mbetet e padiskutueshme është se protestat e 31 majit – 13 qershorit 2026 nuk mund të kuptohen plotësisht vetëm përmes një prizmi të vetëm. Qoftë edhe atij të nxitur dhe fryrë nga mediat ndëkombëtare. Zhvillimet me protestën tek ne përfaqësojnë një ndërthurje të pakënaqësive politike të brendshme, debateve mbi modelet e zhvillimit, shqetësimeve mjedisore dhe ndikimit që kanë narrativat ndërkombëtare, në mënyrën se si perceptohen ngjarjet shqiptare në botë. Vetëm një analizë e balancuar dhe e shumëanshme mund t’i japë publikut një pasqyrë sa më pranë realitetit.
Sfida e gazetarisë profesionale, si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj, mbetet pikërisht kjo: të shmangë reduktimin e fenomeneve komplekse në narrativa të thjeshtuara dhe të ofrojë një pasqyrë sa më të plotë të realitetit.
Pavarësisht interpretimeve të ndryshme, protestat e Tiranës kanë dëshmuar se Shqipëria po kalon një moment të rëndësishëm debati publik. Mënyra se si ato do të mbahen mend në opinionin vendas dhe atë ndërkombëtar, do të varet jo vetëm nga zhvillimi i tyre, por edhe nga aftësia e medias për të pasqyruar me ekuilibër të gjitha dimensionet e kësaj ngjarjeje: politike, shoqërore, mjedisore dhe institucionale.
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