Eksperti Arjan Gjonçaj në një analizë të krizës demografike që ka mbërthyer Shqipërinë e krahasoi vendin tonë me Kinën sa i përket plakjes së popullsisë dhe pasojave në ekonomi që fenomeni shkakton.

“Ne po kthehemi në një vend si Kina ku një çift ka katër prindër për të mbajtur dhe një fëmijë. Ajo që është më e keqja, pasoja e parë është ekomomike dhe shëndetësore e kujdesit shoqëror. Kush do kujdeset pas spitalit për këta të moshuar. Këtë problem kanë vendet Nordike, Gjermania, Anglia. Ne e kemi patur të zgjidhur këtë problem në Mesdhe, sepse kujdesi mbështetej tek familja. Por kur ti nuk ke motra e vëllezër, pra demografia e ka prishur këtë traditë, kush do të kujdeset për moshën e tretë”, tha Gjonçaj në “Çdo Kënd” nga Merita Haklaj, në A2 CNN.

I pyetur nëse duhet t’i trembemi asaj çka po ndodh, Gjonçaj tha se nuk ka vend për alarm, sa kohë problemi ka zgjidhje.

Sipas tij Shqipëria me ndryshimet e popullsisë është duke kaluar fazën e fundit të tranzicionit demografik, siç ka ndodhur më parë me çdo vend perëndimor.

“Plakja e popullsisë nga ana demografike dhe ekonomike nuk është gjë tjetër veçse ndryshim i strukturës së popullsisë. Do të thotë që ti ke një përqindje më të lartë të njerëzve mbi 65 vjeç, pra në moshën e pensionist sesa ç’ke të rinj, ose në moshën e punës. Dhe ne këtë e quajmë pjesa e fundit e tranzicionit demografik, që gjithë shoqëritë e zhvilluara dhe pjesa më e ,madhe e shoqërive me të ardhura të mesme e kanë kaluar, dhe ne jemi duke e kaluar. Faktori kryesor që ka ndikuar në këtë plakje të shpejtë në krahasim me vendet e tjera, jo të BE-së. Koreja e ka dhe po e vuan më keq se ne. Problemi është a është krizë? Nuk është krizë, për sa kohë ke zgjidhje. Nuk ka pse të alarmohemi. Plakja e popullsisë në radhë të parë ka një problem fiskal dhe ekonomik, pra ti nuk ke më një fuqi punëtore e cila mund të përballojë nëpërmjet taksimit, moshën e tretë që ka probleme më të mëdha sociale dhe fëmijët. Por problemi i fëmijëve nuk qëndron si problem tek ne, në raportin e mirëmbajtjes sepse numri i lindjeve është shumë i vogël”, deklaroi Gjonçaj.