Ky edicion i Berlinale 2026 ka dëshmuar se Shqipëria nuk po kërkon më thjesht një vend në tavolinë, por po dikton ritmin e ngjarjes më të madhe kinematografike në botë. Nga shkëlqimi i tapetit të kuq te çmimet elitare, emri i Shqipërisë ishte kryefjala e çdo bisede në korridoret e Berlinit.
Dua Lipa: Uragani shqiptar që “çmendi” fotografët
Nuk kishte dyshim, por konfirmimi erdhi sapo ajo shkeli në tapet. Dua Lipa nuk ishte thjesht një e ftuar, ajo ishte epiqendra.
Dua Lipa
Me një prezencë që la në hije yjet e tjerë të Hollivudit, Dua dëshmoi se “gjakun shqiptar” e mban me krenari në majat e estetikës botërore, duke u kthyer në imazhin më të klikuar të festivalit.
Fatlume Bunjaku: Një triumf që bën histori
Nëse Dua Lipa ishte shkëlqimi, Fatlume Bunjaku ishte forca goditëse e këtij suksesi.
Fatlume Bunjaku
Aktorja e re ka arritur atë që shumë e ëndërrojnë, rrëmbimin e çmimit European Shooting Star 2026. Ky nuk është thjesht një trofe, por një vulë që e certifikon atë si një nga talentet më premtuese të gjithë kontinentit.
Shqipëria tashmë ka një yll të ri që premton të pushtojë ekranet e mëdha europiane.
Prapaskena e një suksesi të organizuar
Asgjë nga këto nuk është rastësi.
Ky “agresivitet” pozitiv i kulturës shqiptare në Berlin mban firmën e Qendrës Kombëtare të Kinematografisë dhe kryetarit të saj, Jonid Jorgji. Duke marrë rolin e iniciatorit dhe duke guxuar me projekte të reja, QKK ka arritur që këtë vit ta kthejë përfaqësimin tonë në një platformë prestigji, duke hapur dyer që dikur dukeshin të paarritshme.
