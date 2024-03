Shqipëria sipas parashikimeve do të presë këtë vit 15 milionë turistë. E ndërsa turistët shtohen Airbnb janë në krye të zgjedhjes së tyre, për qëndrimet disa ditore në vendin tonë. Por ndërsa pritshmëria nga turistët është më e madhe se vjet, a jemi gati, është pyetja. Rudina Xhunga në rubrikën e saj ne youtube, Tregimi i Ditës, ndau shqetësimin e një agjenteje turistike në qytetin e Vlorës.

“Zonja më tregoi që në Vlorë, një ndër problemet e mëdha, janë ashensorët në pallate. Mungesa e kontrollit teknik mbi të gjitha e pagesave në komunitet.

Zonja telefonoi për të më thënë se kishte një problem në pallatin ku agjencia e saj administronte apartamente për Airbnb. Në këtë pallat nëse do të hyje në ashensor nuk ishte shumë e sigurt kur dilje, kështu që njerëzit detyroheshin në shumicë rastesh të ngjisnin shkallët. Për shkak të këtij problemi me ashensorin, jo pak e kishin lënë pallatin dhe shtëpitë e tyre po ia jepnin të huajve me Airbnb, të cilët po ankoheshin në masë për mungesën bazike të sigurisë se jetës.

Në këtë pallat, ata që guxonin e hipnin kalonin një pjesë të madhe në ashensor, sepse ashensori ngjitej dhe ngecte në mes te rrugës dhe nuk hapej. Do të duhej dikush të të dëgjonte kur ti bërtisje e të lajmëronte teknikun, që të hapte ashensorin. Kishte pasur njerëz që ashensori iu hapej gabimisht dhe ose shikonin murin ose një copë hapësire, nga ku duhej të kërcenin.