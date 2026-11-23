Shqipëria dhe Mali i Zi po shihen si dy vendet e Ballkanit Perëndimor me perspektivën më të afërt për t’u bërë pjesë e Bashkimit Europian. Të dyja vendet mund të përmbyllin kapitujt e negociatave dhe të kalojnë në fazën e hartimit të traktatit të anëtarësimit.
Kështu u shpreh ministri i Jashtëm i Sllovakisë, Juraj Blanar, pas takimit të ministrave të Jashtëm të grupit “Miqtë e Ballkanit Perëndimor”, që u zhvillua më 23 nëntor në Athinë.
Duke iu referuar premtimit të Bashkimit Europian në Samitin e Selanikut, 23 vite më parë, Blanar vlerësoi se rajoni po i afrohet një zhvillimi të rëndësishëm, me mundësinë që vendet e para të Ballkanit Perëndimor të bëhen pjesë e unionit.
“Jemi tani në një moment historik kur mund të arrijmë anëtarësimin e të paktën dy vendeve të tjera, që janë mjaftueshëm të përgatitura për të mbyllur të gjithë kapitujt e negociatave dhe për të kaluar te traktati i anëtarësimit, përkatësisht Mali i Zi dhe Shqipëria”, deklaroi Blanar.
Sipas kryediplomatit sllovak, zgjerimi i BE-së me vende të Ballkanit Perëndimor do të kishte një rëndësi të veçantë për qytetarët e rajonit, pasi do të dëshmonte se perspektiva europiane nuk është thjesht një premtim, por një objektiv që mund të realizohet. Njëkohësisht, ky proces do të ndikonte në rritjen e sigurisë dhe stabilitetit në Europë.
Në prag të samitit BE-Ballkani Perëndimor, i cili pritet të mbahet më 25 nëntor në Bruksel, Blanar theksoi se procesi i zgjerimit po merr gjithnjë e më shumë karakter politik. Sipas tij, përparimi i vendeve kandidate nuk varet më vetëm nga përmbushja e kritereve teknike, por edhe nga vullneti dhe konsensusi politik i vendeve anëtare.
Në këtë kuadër, ministri i Jashtëm i Sllovakisë u bëri thirrje shteteve të Bashkimit Europian që të mos lejojnë që konfliktet dhe mosmarrëveshjet dypalëshe të mbartura nga e kaluara të ndikojnë në rrugëtimin europian të vendeve kandidate.
“Çështjet e ndryshme që vijnë nga e kaluara dhe që mbeten ende të pazgjidhura duhet të zgjidhen në tryezën e negociatave në Bruksel. Ky është edhe qëllimi i integrimit, të forcohemi dhe të ndërtojmë një bashkësi të aftë për t’u përballur me sfida të ndryshme”, deklaroi Blanar.
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