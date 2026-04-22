Shefja e diplomacisë evropiane Kaja Kallas e konsideron objektiv realist anëtarësimin e Shqipërisë deri në vitin 2020 në BE.
“Për sa Shqipërisë si anëtare në vitin 2030 me të drejta të plota e familjes evropiane e konsideroj me të vërtetë një objektiv realist nëse punojmë për këtë.
Ju po bëni shumë përparim në reforma. E shoh si objektiv realist, por sigurisht, varet nga shtetet anëtare.
Ne duhet që të punojmë me opinion publik evropian sepse kur shohim studime ose sondazhe në shtete të ndryshme anëtare, mbështetja për zgjerimin, ose dritarja e mundësive, shoh se po mbyllet përsëri.
Ne duhet që në këtë moment, ta edukojmë publikun evropian sepse gjithmonë ka frikë në lidhje me zgjerimin”, tha Kaja Kallas ditën e sotme.
