Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme ka përshëndetur paraqitjen në Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të projektligjit “Preshevo Valley Discrimination Assessment Bill”, një iniciativë që kërkon nga Departamenti i Shtetit raportim të detajuar mbi trajtimin e pakicave etnike nga Serbia, me fokus të veçantë te shqiptarët në Luginën e Preshevës. Ky projektligj konsiderohet një njohje institucionale e problematikave serioze që përballen shqiptarët në këtë rajon, duke përfshirë çështjet e pasivizimit të adresave, diskriminimit në arsimin dhe punësimin, si dhe kufizimeve në pjesëmarrjen qytetare.
Sipas Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë, akti përfaqëson një hap domethënës në trajtimin serioz dhe transparent të të drejtave të pakicave shqiptare në nivel ndërkombëtar, duke dërguar një sinjal të fortë se Shtetet e Bashkuara vlerësojnë rëndësinë e respektimit të të drejtave të komunitetit shqiptar dhe mbështesin përpjekjet për paqe dhe stabilitet në Ballkanin Perëndimor.
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme konfirmoi angazhimin e saj të vazhdueshëm për ndjekjen dhe monitorimin e situatës së të drejtave të shqiptarëve në Luginën e Preshevës, si dhe bashkëpunimin e ngushtë me partnerët ndërkombëtarë për adresimin e çështjeve të pazgjidhura dhe për sigurimin e një ambienti që respekton të drejtat e njeriut. Ajo thekson rëndësinë e bashkëpunimit me institucionet amerikane, organizatat ndërkombëtare dhe komunitetin lokal për të gjetur zgjidhje afatgjata për sfidat sociale, ekonomike dhe kulturore me të cilat përballet pakicë etnike shqiptare në Republikën e Serbisë.
Në kuadër të këtyre përpjekjeve, Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme, gjatë një takimi në Tiranë me Kryetarin e Këshillit Kombëtar Shqiptar në Serbi, Enkel Rexhepi, diskutoi në detaje mbi situatën aktuale të shqiptarëve në Luginën e Preshevës, nevojat urgjente dhe mënyrat konkrete për avancimin e të drejtave të tyre. Takimi fokusohej veçanërisht në pasivizimin e adresave, aksesin në shërbimet publike dhe mundësitë për pjesëmarrje të barabartë në jetën institucionale.
Ministria u shpreh se mbështetja e SHBA-së dhe kontributi i Kongresit Amerikan përmes këtij projektligji nuk është vetëm një akt simbolik, por një instrument konkret për forcimin e paqes dhe stabilitetit rajonal, duke siguruar se zëri i shqiptarëve të Luginës së Preshevës dëgjohet dhe do marrë vëmendjen që meriton në arenën ndërkombëtare.
