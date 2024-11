Forcat detare shqiptare do të përforcohen me një tjetër anije. Kërkohet që mjeti të jetë me sistemin e plotë luftarak dhe do të ketë rol patrullues. Ndërkaq financime do të realizohen edhe në infrastrukturën për bazën e re detare në Porto Romano.

Shqipëria do të nisë procedurat për të blerë një anije patrulluese ushtarake me të gjitha sistemet e plota luftarake. Të dhënat bëhën të ditura në buxhetin e vitit të ardhshëm ku thuhet se vlera do të jetë në 10 miliardë lekë e do të konkretizohet deri në vitin 2028.

Në këtë mënyrë duket se forcat detare do të kenë dhe një tjetër anije vecc orikut dhe iliria të cilat prej vitesh janë angazhuar në operacionet ndërkombëtare patrulluese. Madje shpesh duke shpëtuar edhe emigrant që kalojnë në mënyrë të paligjshme apo dhe në emergjenca të tjera.

Projekti është në vazhdim të modernizimit të forcave të armatosura dhe në angazhimet si anëtare në nato.

Në buxhetin për forcat detare është parashikuar po ashtu dhe vazhdimi I investimit në Porto Romano. Infrastruktura për bazën detare të naot do të kushtojë për vitin 2025 1.1 miliardë lekë ndërsa katër miliardë të tjera projektohen deri në 2027.

Në këtë mënyrë shqipëria synon të kthehet në një bazë të rëndësishme për naton ku pas kuccovës do të ketë dhe një pikë mbështetje për forcat detare në portin e ri.