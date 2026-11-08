Shqipëria do të përfitojë një paketë mbështetjeje financiare prej mbi 920 milionë eurosh nga Bashkimi Evropian përmes Planit të Rritjes për Ballkanin Perëndimor, një mekanizëm strategjik që synon të nxisë zhvillimin ekonomik, të përshpejtojë integrimin evropian dhe të krijojë mundësi të reja për qytetarët dhe sipërmarrjet.
Sipas të dhënave zyrtare të publikuara nga Agjencia për Media dhe Informim (MIA), zbatimi praktik i paketës ka nisur dhe “deri në maj të vitit 2026 janë disbursuar rreth 212.8 milionë euro për Shqipërinë”, në formën e granteve dhe kredive të favorshme.
Paketa financiare është projektuar të mbulojë një sërë sektorësh me rëndësi kritike për modernizimin e vendit. Ndër prioritetet kryesore përfshihen investimet kapitale në infrastrukturë, modernizimi i transportit, krijimi i vendeve të reja të punës dhe rritja e kapaciteteve konkurruese të bizneseve vendase.
Përmes këtij instrumenti, BE-ja synon gjithashtu të forcojë lidhjet tregtare të rajonit me tregun e përbashkët evropian dhe të lehtësojë procesin e përafrimit me standardet e Bashkimit Evropian.
Në bilancin e publikuar nga Agjencia për Media dhe Informim, autoritetet nënvizojnë se kjo mbështetje përkthehet në përfitime direkte për jetën e përditshme të qytetarëve dhe aktivitetin e sipërmarrjeve.
Infrastrukturë dhe lëvizshmëri
“Më shumë rrugë dhe mundësi transporti”, si dhe “lëvizje më e lehtë për qytetarët dhe bizneset”.
Ekonomi dhe punësim
“Më shumë vende pune” dhe “mbështetje për bizneset dhe investimet që krijojnë vende të reja pune”.
Shërbime publike
“Shërbime më të mira për qytetarët” përmes zhvillimit të “institucioneve më funksionale dhe shërbimeve më të shpejta”.
Tregti dhe integrim
“Më shumë mundësi tregtie me Europën” dhe “shkëmbime tregtare më të lehta me vendet e rajonit dhe të BE-së”.
Agjencia për Media dhe Informim e përmbledh ndikimin e këtij financimi si një hap kyç për të ardhmen e vendit, duke theksuar se “kjo mbështetje përkthehet në më shumë investime, rrugë e vende pune, shërbime më të mira për qytetarët dhe mundësi të reja për bizneset dhe tregtinë me Evropën”, si dhe shërben si “një mbështetje konkrete për zhvillimin ekonomik dhe afrimin e Shqipërisë me Bashkimin Evropian”.
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