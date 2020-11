Nga Idajet Beqiri

Mund të jesh “misionar” i antishqiptarizmit, mund të jesh shërbëtor i paguar i agjenturave të rrezikshme kundër Shqipërisë, shtetit shqiptar dhe popullit të tij…

Por kur arrin në një post kaq të lartë shtetëror, siç është President i Republikës, kushdo qofsh edhe i shkallës së avancuar të handikapatit, duhet të dali dikush të frenojë dhe t’i parandalojë çmendurit e përditshëm antishtet, siç i shfaq kudo Ilir Meta. Ai “de jure” është kryetar i shtetit në Shqipëri.

“De facto” ka ikur aq larg, sa është bërë një lolo pazari, me sjellje të një të sëmuri mendor, pa fre e kontroll, duke e përdhosur aq keq rolin e Presidentit të Republikës, sa çdo shqiptar mbetet i turpëruar në sytë e botës për një palo “President” të tillë që ka Shqipëria!

Nuk po përmendim dhjetëra e qindra akte, gjeste, vendimmarrje, dalje nga faza të Ilir Metës, me të cilat kemi qeshur dhe kemi qarë, sidomos me caktimin e datës së zgjedhjeve në tetor 2018, kur nuk iu bind asnjë shqiptar dhe nuk i doli as Monika në to, por po përmendim këtë çmendurinë e tij të sotme, të datës nëntor 2020, e cila duhet ndëshkuar ashpër dhe me reflektim dhe veprim mbarëkombëtar.

Të shtunën, ish-Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Kastriot Islami, i cili, sapo ju fut në prehër Sali Berishës, ndoshta nga “zori” i Francës, dikur bashkë me të dhe me çorbë të njëjtë të prishur të ngrënë, ka shkarë aq shumë nga binarët, sa nuk mund të barazohet as me një qytetar të rëndomtë të këtij vendi! Del në rrugë pa maskë, duke thyer rëndë një Akt Normativ ligjor.

Del në Parkun e Kryeqytetit pa patur mjetin e identifikimit, i cili me ligj mbahet gjithmonë me vete. Kur punonjësit e policisë bëjnë detyrën dhe i vënë në dukje këto dy shkelje të rënda të ligjit, ky bishtbollan i Saliut dhe i Monikës, i kundërshton, duke mos iu bindur urdhërit të tyre. Këtë gjë e bën pikërisht ky ish-kryetar i Kuvendit të Shqipërisë, i cili ka drejtuar votimin e Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë dhe që “Mosbindjen e Urdhërit të Policisë ” ky Kod që ka miratuar “Kaçi i zi”, e konsideron vepër penale që dënohet me gjobë ose me burg.

Mirë, është e kuptueshme që këtij bishtbollani të Saliut, i ka ikur truri, sepse ka mbetur prej 8 vite si kau i ngordhur në brinjë, pa privilegjet e ndyra që zotëronte kur shpërdoronte pushtetin.

Po këtë palo President, ku e çon mushka qorre e Çepanit të Skraparit, që nëpërkëmb ligjet e shtetit shqiptar, veprimet e ligjshme, konform zbatimit me rigorozitet të kompetencave të punonjësve të Policisë së Shtetit, duke bërë deklarime të shëmtuara, antishtet dhe antiligj, sa janë të pafalshme edhe për një njeri me zhvillim të metë mendor? Si mund të jet në krahë të një shkelësi kaq të rëndomtë të ligjeve të shtetit, një President i Republikës?!

Lexoni titrat e deklarimit të Ilir Metës në televizione dhe shikoni shkallën e degradimit të plotë të tij! Si mund një kryetar shteti të katandiset deri në këtë shkallë ferexheje, sa ta kthejë Kryeministrin e Shqipërisë, të zgjedhur nga populli shqiptar, si “polic” që mori në polici një shkelës ordiner të ligjeve të shtetit shqiptar, siç është Kastriot Islami, në vend që ta përgëzojë Policinë e Shtetit?!

Çdo ditë që kalon, po del qartë që Ilir Meta, i ngarkuar prej vitesh me krime të rënda kundër Shqipërisë dhe shqiptarëve, posaçërisht në fushën e grabitjeve të pasurive kombëtare, të korrupsionit të dukshëm me pasuri dhe para marramendëse që disponon, ndonëse me një rrogë shteti, për të ruajtur kokën e tij dhe pasuritë që domosdo do t’i sekuestrohen, ka kaluar në ekstrem.

Me veprime direkte, ai çdo ditë po saboton autoritetin e shtetit shqiptar, po e bënë “lolo” Presidentin e Republikës në sy të botës, me qëllim që kur t’i hidhet nesër dora në zverk për të gjitha krimet që ka bërë, të justifikohet me “palo shtetin”, të cilin ai vetë me gjestet, veprimet dhe krimet e tij, po e katandis si mos më keq!