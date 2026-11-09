Nga Fatos Çoçoli
Sot në orën 13.35, një emigrant që në rrjetet sociale identifikohej me një sigël, pa emrin e tij, shkroi si më poshtë:
“Unë sot dua të flas si një shqiptar që jeton në emigracion, por që zemrën e ka gjithmonë në Shqipëri.
Që nga dita kur kanë filluar këto protesta e deri më sot, i kam ndjekur me vëmendje. Kam qenë tri herë personalisht aty dhe kam parë shumë gjëra që, sinqerisht, më kanë zhgënjyer. Nuk e di se çfarë koordinimi keni bërë dhe çfarë synimesh keni, por ajo që kam parë me sytë e mi është se jeni të ndarë në grupe, nuk bashkoheni me njëri-tjetrin dhe secili duket sikur ka interesat e veta.
Ka shumë thirrje kundër qeverisë, kundër Edi Ramës dhe kundër pushtetit, por unë dua t’ju pyes: Po për Shqipërinë çfarë keni ndërmend të bëni? Çfarë keni për t’i ofruar këtij populli? Ku është alternativa? Ku është plani për zhvillimin e vendit? A mendoni se Shqipëria mund të ecë përpara, vetëm duke bërtitur kundër dikujt?
Unë nuk dua ta shoh vendin tim duke u kthyer pas. Nuk dua të shoh përsëri përçarje dhe konflikte politike. Dua ta shoh Shqipërinë duke u zhvilluar. Dua të shoh investime, turizëm, fabrika, rrugë, vende pune dhe më shumë mundësi për rininë.
Sidomos Veriu i Shqipërisë meriton shumë më tepër. Shkodra, Malësia e Madhe, Kopliku, Kelmendi, Vermoshi, Thethi, Rrjolli, Balleza dhe Paruja kanë bukuri natyrore që nuk i gjen kudo. Por këto bukuri duhet të kthehen në investime, në turizëm dhe në vende pune për banorët. Dua të shoh rrugë që lidhin fshatrat, hotele, bujtina, agroturizëm, fabrika për përpunimin e prodhimeve bujqësore dhe blegtorale, si dhe investime në bregdet e në zonat malore. Dua ta shoh Veriun duke lulëzuar, dhe jo duke u zbrazur nga të rinjtë.
A e dini sa emigrantë si unë e kanë lënë vendin me dhimbje në zemër? Sa prindër kanë mbetur larg fëmijëve? Sa nëna presin që djemtë dhe vajzat e tyre të kthehen në shtëpi? Unë jam një prej tyre dhe e di mirë se çfarë do të thotë të jetosh larg atdheut.
Prandaj dua ta shoh Shqipërinë duke ecur përpara, dhe jo duke u marrë gjithë ditën me luftëra politike.
Unë nuk them se qeveria nuk gabon dhe as se nuk duhet kritikuar. Përkundrazi, qeveria duhet të gjykohet për punën që bën dhe të mbajë përgjegjësi për çdo gabim. Por, kur kritikon, duhet të kesh edhe zgjidhje, jo vetëm të dalësh kundër çdo gjëje.
Unë mbështes rrugën evropiane të Shqipërisë dhe dua që vendi im të afrohet gjithnjë e më shumë me Bashkimin Evropian. Nuk dua izolim, nuk dua ta shoh Shqipërinë duke u larguar nga Evropa dhe as të shoh simbole e mesazhe që na largojnë nga drejtimi evropian.
Edi Rama dhe qeveria duhet të gjykohen për punën që bëjnë, por nuk mund të mohosh çdo investim dhe çdo zhvillim, vetëm sepse je kundër pushtetit të sotëm.
Shqiptarë, mos u bëni vegël e askujt dhe mos lejoni që interesat politike të të tjerëve t’ju përdorin. Mendoni për vendin tuaj, për fëmijët tuaj dhe për të ardhmen e Shqipërisë.
Unë nuk dua që një ditë të kthehem në atdhe dhe të gjej përsëri të njëjtat probleme. Dua të gjej një Shqipëri më të bukur, më të zhvilluar dhe me më shumë mundësi për të gjithë.
Nuk dua që fëmijët tanë të rriten me urrejtje politike, por me shpresën se mund të jetojnë dhe të ndërtojnë të ardhmen e tyre në vendin e vet.
Unë jam larg me trup, por zemrën e kam në Shqipëri. Dhe kur shoh se vendi im ecën përpara, ndihem krenar.
Shqipëria nuk është e askujt në veçanti. Ajo është e jona, është e fëmijëve tanë dhe e brezave që do të vijnë.
Unë nuk dua një Shqipëri që merret vetëm me protesta dhe përplasje. Dua një Shqipëri që ndërton, investon, zhvillohet dhe ecën përpara drejt Evropës.
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