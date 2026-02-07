Shqipëria do të prezantojë produktet e saj bio në panairin ndërkombëtar BIOFACH 2026, që zhvillohet nga 10 deri më 13 shkurt në Nuremberg, Gjermani. Pesë kompani shqiptare do të jenë pjesë e pavijonit kombëtar, duke prezantuar fruta, perime, vaj ulliri dhe produkte të tjera organike, të certifikuara sipas standardeve ndërkombëtare.
Agjencia Shqiptare për Investime dhe Zhvillim (AIDA), bën të ditur se, pjesëmarrja e Shqipërisë në BIOFACH ka një rëndësi strategjike për vendin, duke nxjerrë në pah cilësinë e produkteve organike “Made in Albania” dhe duke krijuar mundësi konkrete për zgjerimin e tregjeve ndërkombëtare.
Ky prezantim i produkteve shqiptare synon të forcojë imazhin e Shqipërisë si eksportues i produkteve të qëndrueshme dhe organike, të rrisë eksporte të reja dhe të nxisë bashkëpunime me partnerë globalë në sektorin agro-ushqimor.
Panairi BIOFACH është një nga ngjarjet më prestigjioze ndërkombëtare për industrinë organike, dhe pjesëmarrja e Shqipërisë pasqyron vlerësimin e produktit shqiptar në tregjet europiane dhe globale.
AIDA thekson se ky aktivitet është pjesë e strategjisë kombëtare për zhvillimin e bizneseve organike dhe promovimin e eksporteve “Made in Albania”, duke kontribuar drejtpërdrejt në rritjen e konkurrueshmërisë së vendit në sektorin agro-ushqimor.
Produktet bujqësore shqiptare eksportohen aktualisht në rreth 85 tregje ndërkombëtare, duke përfshirë vendet e Bashkimit Evropian, SHBA, Zvicrën, Lindjen e Mesme dhe disa vende të Azisë.
Llojet kryesore të produkteve janë: fruta dhe perime të freskëta (shegë, mollë, qitro, domate, speca, etj.)pProdukte të përpunuara (konserva, reçela, lëngje frutash); vaj ulliri; vera dhe pije tradicionale; produkte organike dhe “bio”, që po rritin vazhdimisht kërkesën ndërkombëtare.
Në 2–3 vitet e fundit, eksportet bujqësore shqiptare kanë shënuar një rritje të qëndrueshme mbi 10–15% në vit, falë modernizimit të sektorit, certifikimeve ndërkombëtare dhe përmirësimit të standardeve higjieno-sanitare. Përdorimi i markës “Made in Albania” është një hap i rëndësishëm. Për të rritur vlerën e produktit, Shqipëria po investon në branding dhe certifikim organik, duke nxjerrë në pah cilësinë dhe sigurinë ushqimore të produkteve.
