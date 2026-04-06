Shqipëria në BE në 2030? Shumica e shqiptarëve thonë po. Sipas sondazhit në “Zëri i Shqiptarëve” në “Abc News”, 65.2 % e qytetarëve besojnë tek objektivi i kryeministrit Edi Rama për ta anëtarësuar vendin në union pas 4 vitesh.
Kurse 34.8 janë pesimistë dhe mendojnë si Berisha se nuk anëtarësohemi dot.
Kampioni për këtë sondazh është 1115 banorë të rritur të vendit.
Ndërsa linku i pyetësorit u shpërnda me SMS të rastësishme në mënyrë proporcionale në qytetet dhe fshatrat e Shqipërisë.
Pyetësori u plotësua elektronikisht në mënyrë krejt anonime nga të anketuarit.
Kampioni u ripeshua statistikisht për t’i përfaqësuar sa më mirë 1.9 milionë banorët e rritur të Shqipërisë nga pikëpamja gjeografike, demografike, arsimore, dhe politike.
Maksimumi i marzhit të gabimit statistikor: +/- 3%.
