Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale ka uruar sportistët shqiptarë që marrin pjesë në Lojërat Olimpike Dimërore Milano-Cortina 2026.
Shqipëria shfaq praninë e saj në këtë ngjarje madhore ndërkombëtare sportive.
“Flamuri kuqezi valëvitet në “San Siro”, në hapjen e Lojërave Olimpike Dimërore, Milano Cortina 2026. Suksese Lara, Denni, Lisa dhe Semire, #TeamAlbania”, shkruan Rama.
Për Shqipërinë, emocionet janë të veçanta pasi vendi ynë përfaqësohet nga 4 skiatorë, Lara Colturi, Deni Xhepa, Lisa Brunga dhe Semire Dauti.
