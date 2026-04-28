BBC i ka kushtuar një artikull të veçantë tendencave të reja të udhëtimeve në Europë për verën e këtij viti, duke u fokusuar tek destinacionet që ofrojnë më shumë vlerë me kosto më të ulët dhe më pak turma turistësh.
Në shkrim përmenden disa vende që po fitojnë popullaritet mes udhëtarëve ndërkombëtarë, përfshirë edhe Shqipërinë, e cila renditet si një nga alternativat më të përballueshme në bregdetin europian.
Artikulli thekson se, mes rritjes së çmimeve dhe mbingarkesës turistike në destinacionet tradicionale, gjithnjë e më shumë turistë po zgjedhin vende më pak të njohura, por që ofrojnë përvoja autentike dhe kosto më të ulëta.
SHKRIMI I BBC-së
Ku Europa ofron ende vlerë këtë verë
Nga Letonia deri në bregdetin e Ballkanit, këto destinacione ofrojnë bukurinë, kulturën dhe atmosferën që kërkojnë udhëtarët, pa çmimet e larta dhe turmat e mëdha.
Edhe pse Europa mbetet ëndrra klasike verore për shumë udhëtarë, këtë vit udhëtimi drejt saj mund të jetë më i vështirë. Mes mbingarkesës turistike, çmimeve të larta të fluturimeve, luftës në Iran që rrit kostot e karburantit dhe sistemit të ri EES që shkakton vonesa dhe radhë të gjata, kontinenti përballet me sfida të reja në sezonin më të ngarkuar.
Fluturimet nga SHBA-të drejt Europës në korrik kanë rënë me mbi 11% krahasuar me një vit më parë, sidomos për destinacione si Parisi, Dublini dhe Roma.
Kjo nuk do të thotë që njerëzit po heqin dorë nga Europa; përkundrazi, ata po bëhen më selektivë. Sipas një raporti të vitit 2026, kërkimet për qytete më të vogla janë rritur me 35% në nivel global. Edhe Komisioni Europian i Turizmit vëren interes në rritje për përvoja më lokale dhe më pak të mbipopulluara.
“Njerëzit duan ende ndjesinë e Italisë apo Francës, por pa presionin,” thotë Bryce Collins. Kroacia është një shembull i mirë, sidomos jashtë Dubrovnikut, në vende si Korçula, që ofrojnë arkitekturë dhe bregdet të ngjashëm, por me më pak turma.
Europa klasike, pa kostot klasike
Përveç çmimeve më të ulëta, udhëtarët kërkojnë edhe lehtësi lëvizjeje dhe siguri. Shumë po shmangin udhëtimet e lodhshme me shumë ndalesa dhe po zgjedhin destinacione ku mund të qëndrojnë më gjatë dhe të përjetojnë më shumë.
Vende si Shqipëria, Letonia dhe Lituania ofrojnë akomodim mesatar nën 100 euro për natë, si dhe ushqim dhe bileta më të lira krahasuar me Europën Perëndimore.
Përmbledhje të çmimeve: Sllovenia
Hotel me 4 yje në qendër: 120–160 €
Darkë për dy persona: 50–70 €
Transport publik: 1.30 €
Muze: 8–13 €
Kafe + ëmbëlsirë: 5–8 €
Sllovenia është një nga surprizat më të bukura të kësaj vere. E vogël dhe e lehtë për t’u eksploruar, ajo ofron liqene, male, qytete dhe verë të mirë. Shpesh krahasohet me Zvicrën apo Italinë veriore, por pa kosto dhe turma.
Përmbledhje e çmimeve: Letonia
Hotel me 4 yje: 70–100 €
Darkë për dy: 50–70 €
Transport publik: 1.50 €
Muze: 6–10 €
Kafe + ëmbëlsirë: 4–6 €
Riga, kryeqyteti i Letonisë, ofron kulturë, histori dhe arkitekturë të bukur, me çmime shumë më të ulëta se qytete si Berlini, Oslo apo Dublini. Vizitorët e përshkruajnë si një qytet përrallor pa turmat e Pragës apo Bruges.
Arratisje bregdetare pa turma: Ballkani
Për ata që kërkojnë plazh, bregdeti i Ballkanit mbetet një nga alternativat më të mira.
Përmbledhje e çmimeve: Mali i Zi
Hotel me 4 yje: 100–140 €
Darkë për dy: 40–60 €
Autobus: 2.50 €
Muze: 5–10 €
Kafe + ëmbëlsirë: 3–5 €
Mali i Zi ofron ujëra shumë të pastra dhe infrastrukturë të mirë, ndërsa Shqipëria është më e lirë dhe ka plazhe me rërë, një veçori më e rrallë në Adriatik.
Përmbledhje e çmimeve: Shqipëria
Hotel me 4 yje: 60–110 €
Darkë për dy: 25–40 €
Transport publik: 1 €
Muze: 5–10 €
Kafe + ëmbëlsirë: 1.5–3 €
Një natë në Shqipëri kushton rreth 89 €, shumë më pak se në Kroaci (rreth 212 €). Edhe Mali i Zi mbetet më i lirë se shumë destinacione të njohura.
Për udhëtarët që ende duan një verë mesdhetare, not, ushqime deti, qytete të vjetra, mbrëmje të gjata në natyrë, por janë më pak të gatshëm të paguajnë çmime të larta për vija bregdetare të mbushura me njerëz, të dy vendet paraqesin një argument të fortë.
Edhe pse udhëtimi në Europë në vitin 2026 mund të jetë pak më i komplikuar, ai mbetet i arritshëm. Duke zgjedhur destinacione më pak të njohura, udhëtarët po zbulojnë alternativa të reja që ofrojnë të njëjtën përvojë europiane, por me më shumë vlerë dhe më pak stres.
