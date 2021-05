Në prag të sezonit turistik, ministri i Mjedisit dhe Turizmit Blendi Klosi vë theksin tek turizmi detar, për të cilin thotë se në Shqipëri mungon.

Në konferencën e organizuar nga Akademia e Shkencave, Klosi u shpreh se deti dhe hapësira ujore duhet të shërbejnë për të ngritur këtë ekonomi të re.

Investimet e rëndësishme, tha Klosi, dëshmojnë se Shqipëria në harkun e maksimumit të 5 viteve do të jetë një aktor ambicioz në botën e turizmit detar.

“Ka ardhur koha që edhe në Shqipëri të kuptohet qartë se zhvillimi i ekonomive që kanë të bëjnë me turizmin detar duhet të kenë mekanizma të forta për mbrojtjen e mjedisit.

Ne kemi ndërmarrë një politikë tjetër për detin. Deti dhe hapësira ujore duhet të shërbejnë për të ngritur ekonominë e re të turizmit detar, e cila mungon në Shqipëri.

Për të lehtësuar ngritjen e infrastrukturës apo bazës për të krijua një flote të jahteve, por edhe investimet në bregdet dëshmon se Shqipëria në harkun e maksimumit të 5 viteve do të jetë një aktor ambicioz në botën e turizmit detar dhe në bashkëpunimin që vjen nga ky turizëm. Ne duam që të jemi kampion të turizmit në Ballkan dhe deti është një nga asetet tona më të rëndësishme.

E mbështes idenë e kësaj konference pasi këto zhvillime në industrinë e turizmit detar duhet të shoqërohen edhe me studime shkencore për efektet që do të sjellin në ekosistemin e ujërave shqiptarë, por edhe në raportin që kanë këto biznese me natyrën.

Ne si ministri jemi përpjekur të kërkojmë mbështetje nga institucionet evropiane, pasi kjo industri që do fillojë të ndërtohet me shumë shpejtësi ka nevojë që të ndjekë ritme dhe standardet evropine në rruajtjen e mjedisit.

Ne duhet të jemi të suksesshëm në nginjtë të kësaj ekonomia nëse ndërtojmë një turizëm miqësor me mjedisin.

Fakti që investimet e reja të bëra në kuadër të turizmit detar janë investime të reja dhe të niveleve të larta, pse të mos bëhen me norma më të mira evropiane të mbrojtjes së mjedisit”, tha ndër të tjera Klosi.

