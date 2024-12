Mesditën e kësaj të premte është hedhur shorti i skuadrave europiane për kualifikueset e Kupës së Botës 2026, që do të zhvillohet në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksikë. Goglat kanë sjellë përballje interesante mes të cilave dhe “duelin” që njëherë u la përgjysmë për shkak të një droni, atë mes Shqipërisë dhe Serbisë. Megjithatë, një pjesë e skuadrave nuk janë përcaktuar plotësisht, për shkak të ndeshjve playoff të Nations League.

SHORTI:

GRUPI A, Fituesi Gjermani-Itali, Sllovaki, Irlandë e Veriut, Luksemburg

GRUPI B, Zvicër, Suedi, Slloveni, Kosovë

GRUPI C, Humbësi Portugali-Danimarkë, Greqi, Skoci, Bjellorusi

GRUPI D, Fituesi Francë-Kroaci, Ukraina, Islandë, Azerbajxhan

GRUPI E, Fituesi Spanjë-Holandë, Turqi, Gjeorgji, Bullgari

GRUPI F, Fituesi i Portugali-Danimarkë, Hungari, Irlandë, Armeni

GRUPI G, Humbësi Spanjë-Holandë, Poloni, Finlandë, Lituani, Maltë

GRUPI H, Austri, Rumani, Bosnje & Hercegovinë, Qipro, San Marino

GRUPI I, Humbësi Gjermani-Itali, Norvegji, Izrael, Estoni, Moldavi

GRUPI J, Belgjikë, Uells, Maqedoni e Veriut, Kazakistan, Lihtenshtein

GRUPI K, Angli, Serbi, SHQIPËRI, Letoni, Andorra

GRUPI L, Humbësi i Francë-Kroaci, Rep. Çeke, Mali i Zi, Ishujt Faroe, Gjibraltar

Si funksionon skema?

Gjashtë prej grupeve kanë katër skuadra dhe gjashtë grupe kanë pesë skuadra. Skuadrat do të luajnë kundër njëra-tjetrës, si në fushën e tyre ashtu edhe jashtë saj, si zakonisht.

Skuadra që përfundon në vendin e parë në secilin grup kualifikohet automatikisht për Kupën e Botës, ndërsa skuadrat e dyta shkojnë në play-off së bashku me katër skuadra nga Liga e Kombeve.

Këto 16 skuadra që marrin pjesë në play-off do të ndahen në vazo bazuar në rezultatet e tyre në grup dhe do të hidhen në short për katër rrugë me gjysmëfinale dhe finale me vetëm një ndeshje.

Kur do të zhvillohen ndeshjet?

Ndeshjet do të zhvillohen gjatë 5 hapësirave për takime ndërkombëtare, në datat:

21-25 mars 2025

6-10 qershor 2025

4-9 shtator 2025

9-14 tetor 2025

13-18 nëntor 2025

Megjithatë, asnjë skuadër nuk do të luajë ndeshje kualifikuese për Kupën e Botës në të gjitha këto data, pasi numri maksimal i ndeshjeve është tetë. Ato mund të luajnë miqësore në datat e lira.

Disa skuadra do të fillojnë në mars, disa të tjera në qershor, ndërsa grupet me katër skuadra nuk do të fillojnë deri në shtator.

Skuadrat që fitojnë çerekfinalet e Ligës së Kombeve nuk do të marrin pjesë në kualifikimet e Kupës së Botës deri në shtator.

Ndeshjet play-off do të zhvillohen nga 26 deri më 31 mars 2026.

Kur dhe ku do të zhvillohet Kupa e Botës?

Kupa e Botës do të fillojë më 11 qershor 2026 në Mexico City dhe do të përfundojë më 19 korrik në New Jersey.

Ky turne i zgjeruar me 48 skuadra do të zgjasë 39 ditë, rekord për turneun.

Formati i ri do të përfshijë 12 grupe me nga katër skuadra dhe një fazë nokauti me 32 skuadra për herë të parë.